Por Redacción EC

Una nueva edición del magno evento que premia a lo mejor del ‘sétimo arte’, se terminó llevando a cabo mediante la celebración de los Oscars 2026, y en esta oportunidad premiando a cintas cuyo contenido ya forma parte de parrilla ofrecida a suscriptores de las más reconocidas plataformas de streaming. La gala realizada en Estados Unidos atrajo todas las miradas, y sobre todo gracias a momentos como la condecoración misma a las mejores películas estrenadas el año pasado. Con respecto a los films que obtuvieron la estatuilla dorada, ahora te compartimos los detalles entorno a poder visualizarlas a través de Netflix, HBO, entre otros de los más populares servicios.

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