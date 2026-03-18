Una nueva edición del magno evento que premia a lo mejor del ‘sétimo arte’, se terminó llevando a cabo mediante la celebración de los Oscars 2026, y en esta oportunidad premiando a cintas cuyo contenido ya forma parte de parrilla ofrecida a suscriptores de las más reconocidas plataformas de streaming. La gala realizada en Estados Unidos atrajo todas las miradas, y sobre todo gracias a momentos como la condecoración misma a las mejores películas estrenadas el año pasado. Con respecto a los films que obtuvieron la estatuilla dorada, ahora te compartimos los detalles entorno a poder visualizarlas a través de Netflix, HBO, entre otros de los más populares servicios.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS QUE OBTUVIERON ESTATUILLA DORADA DE LOS OSCAR Y YA PUEDES VERLAS MEDIANTE PLATAFORMAS DE STREAMING

A nivel global, los Oscars representan el gran evento que premia a lo mejor del ‘sétimo arte’, y esas cintas que debido a factores muy particulares, han terminado siendo galardonadas a “Mejor Película”, entre otras categorías de similares características.

Con respecto a los films que recibieron la preciada estatuilla dorada durante la gala del domingo 15 de marzo, ahora resulta importante destacar que tras estrenarse en 2025, hoy forman parte del catálogo de producciones ofrecidas por parte de los más populares servicios de streaming.

A continuación, te presentamos el listado que integran cada una de las películas ganadoras a no solo “Mejor Película” en los Oscars 2026, y las plataformas desde donde puedes apreciarlas tras haberte suscrito o pagado por algún tipo de membresía:

Una Batalla Tras Otra (HBO Max)

- Premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Mejor Edición y Mejor Casting

Pecadores (HBO Max y Prime Video)

- Premios a Mejor Actor, Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía

Frankenstein (Netflix)

- Premios a Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario

Valor Sentimental (MUBI)

- Premio a Mejor Película Internacional

Las Guerreras K-pop (Netflix)

- Premios a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”

Cabe resaltar, que asimismo “Hamnet” dirigida por Chloé Zhao, obtuvo Oscar a “Mejor Actriz”, y puedes verla mediante Prime Video, o también salas de cine si continúa en cartelera tras estrenarse a fines de noviembre 2025, mientras F1 con Brad Pitt como protagonista, ya figura disponible en Apple TV.

ASÍ PUEDES VER “LAS GUERRERAS K-POP” Y VÍA NETFLIX TRAS OBTENER EL OSCAR 2026

Consolidándose como el mayor éxito de audiencia en la historia de Netflix desde su estreno mundial ocurrido el 20 de junio de 2025, hoy “Las Guerreras K-pop” continúan llamando la atención, y generando expectativa entre los fans de un género musical que traspasa fronteras e idiomas.

Mediante Netflix, dicha película animada se mantiene vigente, y acumulando récords, cientos de millones de visualizaciones, y hasta dominando las listas musicales con banda sonora que puede escucharse a través de varias lenguas e incluso con subtítulos verificados, y dirigidos de manera exclusiva a suscriptores.

Para beneficiarte viendo “Las Guerreras K-pop”, ahora te contamos que solamente puedes visualizar la película protagonizada por Rumi, Mira y Zoey, vía la plataforma de Netflix a partir de la cual legalmente tienes la chance de seleccionar la versión deseada, con doblaje e idiomas de tu interés, y disponibles haciendo pago mensual puntual.

ESTA ES LA CANCIÓN QUE “LAS GUERRERAS K-POP” POPULARIZARON DURANTE EL 2025 Y OBTUVO PREMIO EN LOS OSCARS

Actualmente, los más jóvenes evidencian su gusto por música contemporánea, y en ese sentido el lanzamiento de “Las Guerreras K-pop” mediante Netflix, hoy genera mayor expectativa si tomamos en cuenta que una de sus canciones interpretadas, arrasa siendo buscada en la plataforma de Shazam.

Tras estrenarse el 20 de junio de 2025, la película animada a la cual destacamos, ha alcanzado cifras que la colocan incluso como la más vista de la historia de dicho servicio de streaming, convirtiéndose así en el gran éxito del año gracias a sobre todo los temas interpretados conformando HUNTR/X.

Según los registros compartidos por parte de Shazam dentro de la semana del 16 de noviembre de dicho año, la canción llamada “Golden” de “Las Guerreras K-pop”, llegó a ocupar el segundo lugar entre las más buscadas, y solo por detrás del afamado “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift.

“Cuando las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey no están llenando estadios, usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans del peligro sobrenatural que las acecha constantemente”, remarca Netflix como sinopsis de su film más popular de la historia gracias a más de 300 millones de visualizaciones alcanzadas, y flamante ganadora de un Oscar a “Mejor Película Animada”.