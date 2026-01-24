Groenlandia volvió a captar la atención mundial tras el renovado interés de Estados Unidos por reforzar su presencia en el Ártico. Declaraciones del presidente Donald Trump, quien no descartó el uso de la fuerza para asegurar el control de la isla por razones de seguridad nacional, reabrieron el debate sobre la importancia estratégica de este vasto territorio cubierto en su mayoría por hielo.

Más allá de la polémica política, Groenlandia destaca por su ubicación, su particular estatus político y la enorme riqueza natural que alberga. Estos factores explican por qué se ha convertido en un punto clave en la disputa de poder entre las grandes potencias. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA GROENLANDIA?

Groenlandia es la isla más grande del mundo y se sitúa en el hemisferio occidental, en el extremo norte del continente americano. Desde el punto de vista geológico, su territorio forma parte del Escudo Canadiense, una antigua estructura rocosa compartida con Canadá.

La isla se encuentra a solo 26 kilómetros de la isla canadiense de Ellesmere, mientras que Islandia, el país europeo más cercano, está a unos 320 kilómetros hacia el sureste. Esta cercanía con América del Norte explica en parte el interés histórico de Estados Unidos por el territorio.

¿EN QUÉ CONTINENTE SE UBICA Y POR QUÉ GENERA CONFUSIÓN?

Aunque pertenece políticamente al Reino de Dinamarca, Groenlandia se localiza físicamente en América. Esta combinación de geografía americana y administración europea la convierte en un caso único. Dos tercios de su superficie se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico y su extremo norte está a menos de 800 kilómetros del Polo Norte.

Con una población cercana a los 56.000 habitantes, la mayoría reside en el 20% del territorio que no está cubierto por hielo. El resto de la isla permanece prácticamente inhabitable debido a las condiciones climáticas extremas, según informa Bloomberg en Línea.

Mapa que muestra la ubicación de Groenlandia y su capital, Nuuk, además de Canadá, Estados Unidos y Dinamarca.

¿CUÁL ES SU ESTATUS POLÍTICO Y SU RELACIÓN CON DINAMARCA?

Groenlandia fue colonia danesa desde 1721 hasta 1953. Posteriormente, inició un proceso de autonomía que se consolidó en 1979 y se amplió en 2009 con la Ley de Autogobierno. Gracias a este marco legal, la isla controla la mayoría de sus asuntos internos.

Dinamarca, sin embargo, mantiene competencias clave como la defensa, la política exterior y la seguridad. Groenlandia también cuenta con representación en el Parlamento danés, lo que refuerza su vínculo institucional con Europa.

¿QUÉ RIQUEZAS NATURALES POSEE GROENLANDIA?

El sustento económico tradicional de Groenlandia ha sido la pesca, pero su verdadero potencial está bajo el suelo y el hielo. Entre sus principales recursos destacan:

Oro, hierro, cobre, zinc y plomo.

Uranio, molibdeno y diamantes.

Reservas de petróleo y gas natural.

A esto se suma uno de sus activos más valiosos: cerca del 7% del agua dulce del planeta se concentra en su gigantesca capa de hielo.

Icebergs flotan en las aguas de Nuuk, Groenlandia. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP). / ODD ANDERSEN

¿POR QUÉ HA AUMENTADO EL INTERÉS INTERNACIONAL?

El acelerado deshielo del Ártico ha facilitado el acceso a zonas antes inaccesibles, lo que ha despertado el interés de distintos países en proyectos mineros y energéticos. Groenlandia, por su ubicación estratégica y su riqueza natural, se ha convertido en un punto clave para la seguridad y la economía global.

Sus autoridades han dejado claro que la isla no está en venta, mientras expertos advierten que cualquier intento de presión externa podría desencadenar tensiones políticas, legales y económicas de gran escala.

VÍDEO RECOMENDADO: