Por Redacción EC

A lo largo de los años, es habitual que se presenten una serie de fenómenos astronómicos en los cielos, lo cual es causado por el movimiento, posición o interacción de cuerpos celestes como el Sol, la Luna, planetas, cometas o estrellas. Inclusive, el análisis de estos eventos permite a la ciencia entender la evolución del cosmos y el comportamiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, un planeta ubicado a 18 años luz de la Tierra ha despertado el interés de los astrónomos por sus posibles condiciones para albergar vida. Aunque todavía no se ha confirmado la existencia de vida en este mundo, los científicos estiman que podría observarse directamente en el futuro gracias al desarrollo de tecnologías más avanzadas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?