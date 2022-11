Llegó el gran día para una de las selecciones favoritas a consagrarse en Qatar 2022. Bajo la conducción técnica de Scaloni, la Albiceleste buscará alargar su ciclo de invictos, y ampliarlo a 37 partidos sin conocer la derrota cuando debuten oficialmente ante Arabia Saudita. En todo su apogeo y con el favoritismo de su lado, Lionel Messi y compañía intentarán empezar con el pie derecho en el amanecer argentino.

ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA : ¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL ESTRENO ALBICELESTE ANTE LOS ‘HALCONES VERDES’?

En la previa, la selección argentina ha sido escogida por las casas de apuestas como el gran favorito para ganarle al conjunto asiático que dirige el francés, Hervé Renard.

Sin embargo, Los ‘Halcones Verdes’ de Arabia Saudita es uno de los combinados nacionales a nivel mundial que llega con mayor ritmo de competencia tras ganarle a Australia a fines de marzo por la tercera ronda de clasificación asiática rumbo a Qatar 2022, y liderar el Grupo B con 23 unidades.

Los hinchas latinoamericanos podrán presenciar el Argentina vs. Arabia Saudita al amanecer de sus mañanas este martes 22 de noviembre.

A las 7 a.m. (Hora Arg), el árbitro internacional esloveno, Slavko Vincic, dará el pitazo inicial del Grupo C que también está integrado por México y Polonia.

Repasemos el listado de horarios para LATAM:

- 4 a.m. para México, Honduras, El Salvador

- 5 a.m. para Perú, Colombia, Ecuador

- 6 a.m. para Venezuela, Bolivia

- 7 a.m. para Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile

¿EN QUÉ ESTADIO DEBUTARÁ MESSI Y CUÁLES SERÁN LAS SEÑALES TELEVISIVAS DE TRANSMISIÓN DEL ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA?

El esperado debut del capitán y 10 albiceleste será cubierto por una gran cantidad de cadenas televisivas a nivel de LATAM.

La selección albiceleste jugará su primer partido en Qatar 2022 en el Estadio Lusail, el escenario más grande del torneo, y que también albergará la final del mundo con un aforo para 80 mil personas.

Con respecto a la transmisión del Argentina vs. Arabia Saudita, podemos destacar que para el mismo país, TV Pública (Canal 11), TyC Sports HD (Canal 1016), y Flow Full (Canal 122) serán los medios televisivos encargados de llevar las incidencias del match por el Grupo C, así como también DirecTV, y por streaming a través de DirecTV GO.

Compartimos las señales de emisión televisiva y mediante plataformas digitales del debut mundialista de la selección que dirige Scaloni por país:

- Perú

DirecTV Sports y GO

- Bolivia

Tigo Sports y App

- Ecuador

DirecTV y Teleamazonas

- México

Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5 y Azteca 7

- Colombia

Caracol TV, RCN Play y DirecTV

- Brasil

Rede Globo (TV Globo)

- Uruguay

Antel TV y DirecTV Sports y GO