La película animada "K‑Pop Demon Hunters" se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Oscar al ganar el premio a Mejor Película Animada en la edición 2026, consolidando su éxito global y su impacto en la cultura pop. El largometraje, inspirado en el fenómeno del K-pop, ha captado la atención del público gracias a su mezcla de acción, música y fantasía. Tras su triunfo en la temporada de premios, muchos espectadores buscan saber dónde ver la película online y en qué plataforma está disponible.

¿Dónde ver “K-Pop Demon Hunters” en streaming?

La película "K‑Pop Demon Hunters" está disponible para ver exclusivamente en la plataforma de streaming Netflix.

El filme fue producido por Sony Pictures Animation y distribuido internacionalmente por Netflix, donde se estrenó originalmente en 2025. Desde entonces se ha mantenido como uno de los títulos animados más vistos del catálogo de la plataforma.

Además, el éxito en streaming fue enorme: el largometraje acumuló cientos de millones de visualizaciones a nivel mundial y se convirtió en uno de los contenidos más populares del servicio.

De qué trata “K-Pop Demon Hunters”

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de un exitoso grupo ficticio de K-pop llamado HUNTR/X. Aunque ante el mundo son estrellas de la música, en secreto también son cazadoras de demonios que protegen a la humanidad de fuerzas sobrenaturales.

La trama combina acción sobrenatural, humor y números musicales, lo que le permitió conectar con audiencias de distintas edades. El filme también destacó por su banda sonora, especialmente con la canción “Golden”, que fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original.

El triunfo de “K-Pop Demon Hunters” en los Oscar 2026

En la ceremonia de los Premios Oscar de 2026, la película ganó el premio a 'Mejor película animada’, superando a otras producciones importantes del año.

KPop Demon Hunters wins the #Oscars award for Best Animated Feature. pic.twitter.com/gdmDq9hVaQ — EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 15, 2026

El galardón marcó un momento histórico para la representación cultural asiática en la animación internacional. Durante su discurso, la directora Maggie Kang dedicó el premio a la comunidad coreana y destacó el impacto global del K-pop en el cine y la cultura popular.

Este reconocimiento se sumó a una temporada de premios exitosa para la película, que también había triunfado previamente en galardones como los Critics Choice y los Globos de Oro.