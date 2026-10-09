Por Redacción EC

El avance de la delincuencia en países de América Latina, hoy resulta notorio, y agrava una crisis que de alguna forma busca ser contrarrestada mediante la construcción de cárceles de máxima seguridad. Al respecto, la ejecución de proyecto ascendente a los casi 200 millones de dólares, viene llamando la atención en la región debido a las características presentadas como ambiciosa infraestructura penitenciaria que busca albergar a más de 3 mil presos.