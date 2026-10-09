El avance de la delincuencia en países de América Latina, hoy resulta notorio, y agrava una crisis que de alguna forma busca ser contrarrestada mediante la construcción de cárceles de máxima seguridad. Al respecto, la ejecución de proyecto ascendente a los casi 200 millones de dólares, viene llamando la atención en la región debido a las características presentadas como ambiciosa infraestructura penitenciaria que busca albergar a más de 3 mil presos.

A nivel global, la edificación de obras gracias a la inversión estatal, logra fortalecer diferentes ámbitos, y la seguridad ciudadana uno de los más importantes mediante los trabajos que, por ejemplo, actualmente se reanudan en Perú para terminar con la entrega de moderna prisión.

Es así como el denominado Megapenal de Ica, hoy llama la atención producto de características que incluyen inversión ascendente a los más de 600 millones de soles a través del mecanismo de Obras por Impuestos, y también cantidad de internos que albergaría, según lo establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, dicho establecimiento forma parte de iniciativa articulada a la Política Nacional Penitenciaria al 2030, y estará ubicado en el distrito de Santiago buscando fortalecer la capacidad del sistema carcelario, y asimismo mejorar la prestación del servicio de readaptación social de la población penal.

Promovido por el MINJUSDH, el denominado Megapenal de Ica pretende albergar a más de 3 mil presos contando con el más moderno sistema de seguridad. (Fuente: MINJUSDH)

Con respecto a la construcción misma del Megapenal iqueño, resulta importante dar a conocer y destacar que el MINJUSDH ante representantes de empresas constructoras, ya ha realizado la presentación formal de proyecto cuya ejecución de obra arrancaría en noviembre de 2025, y “con un plazo de 717 días calendario”.

“Estamos destrabando esta obra para disminuir el hacinamiento en los penales del país”, refirió el jefe de la Oficina General de Administración de dicha entidad de Gobierno, Tiberio Robles, destacando también que el proyecto como tal ha sido diseñado con metodología BIM, y “cuenta con licencia social, saneamiento físico legal y recursos económicos” que terminan por garantizar su construcción.

Hoy bajo estándares internacionales de infraestructura penitenciaria y un enfoque en la resocialización integrando talleres, aulas educativas, áreas de terapia, deportivas y zona de visitas, el MINJUSDH tiene previsto reanudar trabajos desatendidos desde hace 10 años aproximadamente, a fin de edificar este moderno Megapenal de Ica que contará con sistema de seguridad e Inteligencia Artificial (IA) para la detección de armas y drones, cámaras de monitoreo y sensores de movimiento.

Con una inversión total de S/639.6 millones entre ejecución de obra, supervisión y gestión del proyecto, el Megapenal de Ica forma parte de la Política Nacional Penitenciaria hacia el 2030. (Fuente: MINJUSDH)

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS QUE PRESENTARÁ EL MEGAPENAL DE ICA EN PERÚ

Detección de armas

Centro de monitoreo de cámaras (CCTV) con IA de reconocimiento facial

Sistema de seguridad perimetral con sensores de movimiento de alta precisión

Sistema de detección de antidrones

Área construida: Más de 2 millones de metros cuadrados

Diseño de minipenales autónomos para garantizar una adecuada clasificación de los internos