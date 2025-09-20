En Perú, en lo más alto de la cordillera de los Andes, existe una ciudad que desafía las condiciones climáticas más extremas y que se ha convertido en un lugar único en el planeta. Rodeada de montañas heladas y con temperaturas que caen bajo cero la mayor parte del año, este asentamiento es considerado el más elevado del mundo por estar sobre los 5.000 metros de altura.

Pese al frío, la falta de servicios básicos y los riesgos de vivir con poco oxígeno, miles de personas habitan allí atraídas por una sola razón: la minería de oro. Las características de este lugar sorprenden tanto a visitantes como a investigadores, que lo han catalogado como uno de los espacios más hostiles para el ser humano. A continuación, te contamos cuál es la ciudad en cuestión.

¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS ALTA DEL MUNDO Y EN QUÉ LUGAR DEL PERÚ ESTÁ UBICADA?

La ciudad se llama La Rinconada y está situada en el Monte Ananea, en Puno, a unos 5.100 metros sobre el nivel del mar. Aunque algunos piensan que Bolivia tendría el récord por su altiplano, es el Perú quien alberga este asentamiento único. El entorno está cubierto de hielo y rocas, y el proceso de adaptación para quienes llegan por primera vez puede tomar alrededor de un mes debido a la escasez de oxígeno.

¿CÓMO ES EL CLIMA EN LA RINCONADA?

Las condiciones meteorológicas son extremas durante todo el año. La temperatura media apenas alcanza los 1,3 °C, lo que significa que los días casi nunca superan el punto de congelación y las noches son gélidas, llegando a los -11 °C. En invierno, el hielo es constante y el aire enrarecido hace que las actividades cotidianas se vuelvan mucho más difíciles de lo habitual.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN ESTE ASENTAMIENTO?

Se calcula que entre 30.000 y 50.000 habitantes conforman la población de La Rinconada. Las cifras son imprecisas porque muchos residentes son migrantes temporales que van y vienen de acuerdo con las oportunidades en la minería. A lo largo de los años, los pobladores han desarrollado adaptaciones fisiológicas, como una mayor producción de hemoglobina, que les permite vivir con apenas la mitad del oxígeno disponible en zonas costeras.

¿QUÉ CONDICIONES DE VIDA TIENE LA POBLACIÓN?

La ciudad carece de servicios elementales como agua potable, alcantarillado o recolección de basura. Las casas no cuentan con vidrios en las ventanas, lo que incrementa el impacto del frío, y los hoteles disponibles son muy precarios: solo ofrecen mantas básicas, baños compartidos sin duchas y no tienen calefacción. La ausencia de saneamiento obliga a los pobladores a enterrar o quemar sus residuos, lo que genera graves problemas de contaminación.

La Rinconada, Puno. (Foto: wikipedia)

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA RINCONADA?

La minería de oro sostiene a la ciudad desde hace más de medio siglo. La mayor parte de los trabajadores labora bajo un sistema informal conocido como “cachorreo”, que consiste en trabajar todo un mes sin recibir salario, con la posibilidad de quedarse con el oro hallado el último día. Este modelo implica altos riesgos, ya que no se brinda protección y se emplea mercurio para la extracción, lo que provoca intoxicaciones frecuentes.

¿QUÉ PROBLEMAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD SE ENFRENTAN?

La Rinconada es conocida también como un espacio sin ley, donde la inseguridad es constante. La falta de control ha dado paso a la proliferación de bares y prostíbulos, mientras que las autoridades recomiendan a los visitantes avisar de su paradero por motivos de protección. Estas condiciones, sumadas a la dureza del clima y la actividad minera, convierten a este asentamiento en uno de los más inhóspitos del planeta.