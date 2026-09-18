Por Redacción EC

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que una zona costera del país registró una temperatura máxima y con una mayor exposición a la radiación ultravioleta que puso en alerta a tanto a las autoridades locales como a los pobladores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.