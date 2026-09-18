En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que una zona costera del país registró una temperatura máxima y con una mayor exposición a la radiación ultravioleta que puso en alerta a tanto a las autoridades locales como a los pobladores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ZONA DE LA COSTA PERUANA REGISTRÓ LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que la ciudad de Chulucanas, en Piura, registró el pasado 15 de septiembre temperaturas de hasta 38 °C, asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño. De hecho, durante una jornada marcada por un calor extremo, otras regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua también registraron altas temperaturas. Así, de acuerdo con el Senamhi, las temperaturas diurnas elevadas se mantendrán hasta el sábado 19 de septiembre, con niveles de moderados a extremos de 29 °C y 36 °C en la costa y de moderados a fuertes en la sierra.

#ElDato #Minam #Senamhi Las altas temperaturas diurnas continuaron este 15 de septiembre a lo largo de la costa peruana, tal como se anunció.



En Piura, la estación de Chulucanas registró una temperatura máxima de 38 °C, asociada a la presencia del Niño Costero. pic.twitter.com/mVqoYDL8B4 — Senamhi (@Senamhiperu) September 16, 2026

¿QUÉ DISTRITOS HAN SIDO DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través del Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó el estado de emergencia en 893 distritos del país ante el riesgo de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Esta medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, responde a las evaluaciones del ENFEN, que proyectan un escenario con características similares a las registradas durante el fenómeno de 1997. En este contexto, se espera que las precipitaciones alcancen niveles críticos en la costa y la sierra entre noviembre y diciembre de este año.

Por consiguiente, la declaratoria comprende a distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao. Así, durante el periodo que dure la emergencia, las autoridades regionales y locales del país podrán implementar medidas destinadas a reducir los riesgos y atender eventuales daños. Según el decreto, estas acciones serán financiadas con sus propios presupuestos, sin contar con recursos adicionales provenientes del Tesoro Público, conforme comparte Perú 21.