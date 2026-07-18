Las 19 regiones en el Perú en donde la temperatura llegaría hasta los 36 grados | Foto: Andina
Las 19 regiones en el Perú en donde la temperatura llegaría hasta los 36 grados | Foto: Andina
Por José Templo

Durante los próximos días, gran parte del país experimentará un incremento inusual de las temperaturas pese a encontrarse en plena temporada de invierno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para varias regiones debido al pronóstico de calor de moderada a extrema intensidad, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 grados en algunas zonas del territorio nacional, además de altos niveles de radiación ultravioleta y fuertes ráfagas de viento durante las tardes. Este escenario responde a condiciones climáticas que vienen afectando el litoral peruano y que podrían mantenerse por varios meses más, generando incertidumbre entre la población y las autoridades de distintas zonas del país. Descubre cuáles son las regiones incluidas en la alerta, hasta cuándo estará vigente el aviso y qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos ante este episodio de calor.

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