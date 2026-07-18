Durante los próximos días, gran parte del país experimentará un incremento inusual de las temperaturas pese a encontrarse en plena temporada de invierno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para varias regiones debido al pronóstico de calor de moderada a extrema intensidad, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 grados en algunas zonas del territorio nacional, además de altos niveles de radiación ultravioleta y fuertes ráfagas de viento durante las tardes. Este escenario responde a condiciones climáticas que vienen afectando el litoral peruano y que podrían mantenerse por varios meses más, generando incertidumbre entre la población y las autoridades de distintas zonas del país. Descubre cuáles son las regiones incluidas en la alerta, hasta cuándo estará vigente el aviso y qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos ante este episodio de calor.

¿CUÁLES SON LAS 19 REGIONES DONDE LA TEMPERATURA PODRÍA LLEGAR HASTA LOS 36 GRADOS?

El Senamhi informó que la alerta roja comprende un total de 19 regiones del país, donde se esperan temperaturas superiores a las habituales para esta época del año. Las jurisdicciones incluidas son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

En la costa norte se pronostican las temperaturas más elevadas, con valores que podrían alcanzar entre 30 °C y 36 °C, mientras que en la costa central se prevén máximas de 24 °C a 26 °C y en la costa sur entre 23 °C y 31 °C, según informa RPP.

Foto: Andina

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA ALERTA ROJA DEL SENAMHI?

El aviso meteorológico permanecerá activo desde el sábado 18 hasta el lunes 20 de julio. Durante esos tres días se espera que las temperaturas se mantengan en niveles elevados en las zonas comprendidas por la alerta. Además del calor, el organismo advirtió que habrá poca presencia de nubes hacia el mediodía, situación que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta. A ello se sumarán ráfagas de viento que podrían acercarse a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

¿POR QUÉ SE REGISTRAN TEMPERATURAS TAN ALTAS EN PLENO INVIERNO?

Estas condiciones no corresponden al comportamiento habitual de la estación invernal. De acuerdo con la información difundida, el aumento de las temperaturas está relacionado con la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que continúa influyendo sobre el litoral peruano. El más reciente reporte del ENFEN señala que este evento climático podría extenderse, por lo menos, hasta abril de 2027 y que incluso existe una probabilidad importante de que alcance mayor intensidad durante los últimos meses de este año.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA ALERTA ROJA EMITIDA POR EL SENAMHI?

El nivel rojo representa el grado más alto dentro del sistema de alertas meteorológicas del Senamhi. Esta clasificación advierte la posible ocurrencia de fenómenos de gran magnitud que pueden generar riesgos para la población. Ante este escenario, la entidad recomienda actuar con máxima precaución, mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades competentes para reducir cualquier riesgo asociado a estas condiciones climáticas.

Foto: Andina.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).