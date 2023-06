Tras la disolución de One Direction en 2015, Colombia recibirá por primera vez al tercer exintegrante del quinteto que decidió experimentar como solista en la escena musical. La confirmada llegada del cantante británico, Liam Payne, a suelo cafetero, ha alborotado a los fans que lo verán interpretar sus mejores temas luego de 9 años. Te contamos cuándo será el concierto del también compositor nacido en Wolverhampton, dónde, y cuál es el procedimiento habilitado para la adquisición de boletos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL CONCIERTO DE LIAM PAYNE EN COLOMBIA?

Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, y Louis Tomlinson conformaron junto a Liam Payne, una de las ‘boyband’ más grandes y afamadas de la historia de la música, y de las mejores del siglo XXI.

En 2015, la mayoría de los integrantes de One Direction decidieron iniciar un nuevo camino en la industria como solistas, y luego de las presentaciones realizadas por 2 de sus excompañeros, ahora le tocará el turno al intérprete de “Stack It Up” que llegará a Colombia con 8 años de carrera propia.

Bajo la producción de Páramo, empresa encargada de organizar también el arribo de Morrissey, exlíder de The Smiths, el británico Liam Payne llegará más precisamente al Distrito Capital de Colombia el 3 de setiembre de 2023 para ofrecer un único concierto y esperado primer show como solista tras la separación de One Direction.

Los fans del exitoso artista internacional de 29 años podrán disfrutar de canciones como “Strip That Down”, “For You” junto a Rita Ora, “Bedroom Floor”, y “Familiar” que interpreta junto a J Balvin, en el emblemático Chamorro City Hall ubicado en la ciudad de Bogotá acondicionado para la histórica e inédita presentación en vivo.

Cabe resaltar, que para este gran concierto de Liam Payne en Colombia del 03/09, la ticketera Entradas Amarillas será la encargada de generar los procesos de compra desde la preventa hasta la venta general.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA VER EN VIVO A LIAM PAYNE EN EL CHAMORRO CITY HALL DE BOGOTÁ Y DE QUÉ FORMA PUEDEN ADQUIRIRSE?

Con casi 3 meses de anticipación, Páramo, a través de sus redes sociales, oficializó el concierto que brindará Liam Payne en Bogotá, y asimismo reveló que la venta exclusiva de entradas para clientes de Bancos Aval iniciará en Entradas Amarillas de manera online a partir del jueves 22 de junio a las 9 de la mañana.

Asimismo, y con cualquier medio de pago, el público en general podrá empezar a adquirir los boletos para ver en vivo al ex One Direction de 29 años, desde el lunes 26 (9 a.m. y hasta agotar stock) con precios que oscilan entre los siguientes montos para un aforo del Chamorro City Hall que bordea los 6 mil espectadores:

- GENERAL

Venta con tarjeta de Bancos Aval $213,000

Etapa 2: $258,000

- VIP

Venta con tarjeta de Bancos Aval $307,000

Etapa 2: $352,000