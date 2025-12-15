El verano en el Perú está a la vuelta de la esquina, y con ello, se presentan días más largos que invitan a realizar diversas actividades al aire libre, así como aumenta la sensación de calor. A pesar de ello, esta esperada estación parece estarse retrasando para los ciudadanos de la costa peruana, debido a las bajas temperaturas que aún se presentan en varias partes. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que, tanto Lima como otras zonas costeras, presentarán un clima más frío y cielo cubierto en los próximos días de diciembre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ LUGARES DE LA COSTA PERUANA BAJARÁ LA TEMPERATURA, SEGÚN SENAMHI?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que los residentes ubicados cerca al litoral desde Piura hasta Ica enfrentarán un descenso de temperaturas hasta el 16 de diciembre, lo cual conllevará a madrugadas más frías y presencia de humedad. De acuerdo con los pronósticos, se anticipan temperaturas nocturnas de entre 13 °C y 17 °C en Piura; de 14 °C a 16 °C en Lambayeque; de 13 °C a 16 °C en La Libertad; de 14 °C a 17 °C en Áncash y Lima; y de 12 °C a 15 °C en Ica. Sin embargo, durante el mediodía y la tarde se espera la presencia de brillo solar. En cuanto a Lima Metropolitana, los distritos de Miraflores, Barranco, Callao y Ventanilla tendrán cielo cubierto durante la mañana; mientras que La Molina, Carabayllo, Santa Anita y San Juan de Lurigancho se espera el aumento de la temperatura.

Y es que, a poco de iniciar el verano en el país, la meteoróloga del Senamhi, Rosario Julca, explicó que el frío que se siente en el litoral peruano se debe a la temperatura gélida del mar, lo cual también conllevaría a ligeras lluvias durante las primeras horas de la mañana. Aunque, según el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo, a partir del 16 de diciembre se prevé un aumento progresivo de las temperaturas, propio del inicio del verano en el país. “De ahí en adelante, se prevé que ya las temperaturas vayan incrementándose ligeramente, acorde ya a la estacionalidad también, para llegar, pues, a sus temperaturas normales, ¿no? Pero esto va a ser de manera progresiva”, detalló para RPP.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará este domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.