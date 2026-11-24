En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, a pocas semanas de iniciar el verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que un distrito limeño registró una temperatura máxima y con una mayor exposición a la radiación ultravioleta que puso en alerta a tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DISTRITO DE LIMA REGISTRÓ TEMPERATURAS DE HASTA 34 °C, SEGÚN EL SENAMHI?

Mientras la primavera continúa, diversos distritos de Lima Metropolitana siguen registrando altas temperaturas y elevados niveles de radiación ultravioleta. A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que La Molina y Carabayllo alcanzaron temperaturas máximas superiores a los 30 °C y sensaciones térmicas de hasta 34 °C durante el día este lunes 23 de noviembre, en un contexto marcado por los efectos del Fenómeno El Niño.

Como se recuerda, la sensación térmica refleja cómo percibe el cuerpo la temperatura del ambiente y depende de factores como la humedad, el viento y la exposición al entorno. Por ello, el bochorno puede persistir incluso en días nublados o sin sol, lo que genera incomodidad térmica. A continuación, te presentamos el reporte de las condiciones climáticas registradas en distintos distritos, según los puntos de monitoreo del Senamhi:

Distritos Temperaturas máximas Sensación térmica Carabayllo 30.7 °C 34 °C La Molina 30.5 °C 34 °C Jesús María 29.2 °C 33 °C San Juan de Lurigancho 29.1 °C 32 °C San Borja 29.2 °C 32 °C Surco 28.5 °C 30 °C Villa María del Triunfo 26.8 °C 29 °C Lurigancho 26.8 °C 28 °C Lurigancho - Chosica 26.9 °C 27 °C

#Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, se vienen registrando temperaturas elevadas durante la primavera. 🌡 Las estaciones meteorológicas de Carabayllo y La Molina reportan una sensación térmica de hasta 34 °C. https://t.co/qFcABJhGQb — Senamhi (@Senamhiperu) November 23, 2026

¿CÓMO PUEDE AFECTAR A LA SALUD DORMIR CON EL VENTILADOR ENCENDIDO?

Durante estos meses, la temperatura alcanzan nuevos récords en algunas regiones costeras del país, debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esta situación ha llevado a muchos peruanos a incorporar hábitos para protegerse del calor, como utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y recurrir a sombrillas y lentes de sol, entre otros accesorios, con el objetivo de mantenerse frescos y evitar los efectos de las altas temperaturas. Sin embargo, durante las noches, algunas personas han adquirido la costumbre de dormir frente al ventilador encendido para aliviar el terrible calor, sin considerar que esta práctica podría provocar molestias respiratorias al despertar. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los efectos al descansar de esa manera:

Sequedad en la piel y los ojos: Según Mayo Clinic, las corrientes de aire pueden resecar la piel y aumentar la irritación ocular.

Complicación de las alergias o el asma: El aparato puede dispersar alérgenos que provocan estornudos e irritación, además de agravar los síntomas del asma.

Rigidez muscular: La exposición prolongada a las corrientes de aire puede provocar tensión muscular y dolor de cuello, aunque la postura al dormir también puede influir.

Congestión nasal: El uso prolongado puede resecar las vías respiratorias y causar congestión nasal, dolor de garganta y sequedad bucal.

VIDEO RECOMENDADO