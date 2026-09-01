El Senamhi alertó sobre el aumento de temperaturas y radiación ultravioleta en la costa y sierra del país entre el 1 y el 3 de setiembre.. (Foto: Andina)
El Senamhi alertó sobre el aumento de temperaturas y radiación ultravioleta en la costa y sierra del país entre el 1 y el 3 de setiembre.. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El inicio de setiembre llegará con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte del territorio peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 342 por un incremento de la temperatura diurna que tendrá una intensidad considerada extrema y permanecerá vigente desde las 00:00 horas del martes 1 hasta las 23:59 horas del jueves 3 de setiembre. El evento comprende a Lima, Callao y otras 20 regiones.