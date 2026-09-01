El inicio de setiembre llegará con temperaturas por encima de lo habitual en buena parte del territorio peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 342 por un incremento de la temperatura diurna que tendrá una intensidad considerada extrema y permanecerá vigente desde las 00:00 horas del martes 1 hasta las 23:59 horas del jueves 3 de setiembre. El evento comprende a Lima, Callao y otras 20 regiones.

¿Qué regiones están bajo alerta roja por el calor?

El aviso contempla a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao. En estas jurisdicciones se esperan condiciones que pueden generar un aumento importante de las temperaturas durante las horas de mayor radiación solar.

El panorama será especialmente marcado en la costa norte, donde las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 29 °C y 36 °C. En la costa central, que incluye a Lima, los valores previstos se encontrarán entre 24 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur podrían alcanzar hasta 30 °C. La sierra también tendrá un incremento térmico, con máximas de hasta 32 °C en sectores de la sierra norte.

¿Cuánto calor hará en Lima durante estos días?

Para Lima y Callao, el escenario será más cálido de lo que suele esperarse para el comienzo de setiembre. El Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 24 °C y 26 °C para el martes 1, mientras que el miércoles 2 podrían llegar hasta los 28 °C. Para el jueves 3, los valores de la costa central podrían alcanzar los 29 °C.

El incremento de temperatura estará acompañado por escasa nubosidad hacia el mediodía, una condición que favorece el aumento de la radiación ultravioleta. También se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. En algunas zonas de la costa norte, además, no se descarta la ocurrencia de lluvias localizadas.

¿Por qué aumentará tanto la temperatura en Perú?

El comportamiento climático se produce en un contexto marcado por la persistencia de El Niño Costero, fenómeno que viene alterando las condiciones habituales de temperatura en la costa peruana. El Senamhi ha advertido previamente que el evento continuará influyendo en las condiciones atmosféricas y favoreciendo temperaturas superiores a las normales en diferentes sectores del país.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar bloqueador, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV, además de mantener una adecuada hidratación. También resulta recomendable mantener ventilados los ambientes y utilizar ropa ligera y de colores claros.

Aunque el aviso meteorológico tiene una vigencia de tres días, las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas. Para los limeños, el mensaje es claro: setiembre comenzará con temperaturas inusualmente elevadas para la temporada, por lo que será importante prestar atención a las actualizaciones del Senamhi, especialmente durante las horas centrales del día.

Radiación UV: cómo protegerse del calor

Además del aumento de la temperatura, el Senamhi alertó que las condiciones previstas podrían elevar los niveles de radiación ultravioleta. La exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., puede afectar la piel y los ojos, por lo que se aconseja evitar actividades innecesarias bajo radiación directa durante ese periodo.

Para reducir los riesgos, utiliza bloqueador solar, sombrero o gorra de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa fresca que cubra la piel. También es clave beber agua incluso antes de sentir sed, buscar sombra de forma frecuente y prestar mayor atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante síntomas como dolor de cabeza intenso, mareo, piel muy caliente, confusión o debilidad, se debe suspender la exposición al calor y buscar atención médica de inmediato.