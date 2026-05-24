En 2026, el sector de centros comerciales en Perú mantiene proyecciones positivas hacia el cierre del año, a pesar del entorno de incertidumbre política y de algunos factores coyunturales que han influido en el comportamiento del consumo. Este panorama llega después de un 2025 en el que la industria alcanzó ventas cercanas a los S/ 40.000 millones. En este contexto, la inauguración de nuevos centros comerciales durante la segunda mitad del año aparece como uno de los principales impulsores del sector. Las inversiones vinculadas a estos proyectos superan los S/ 250 millones y reflejan una estrategia de expansión que no se limita a Lima, sino que también avanza hacia distintas regiones del país. Además de ampliar la oferta comercial, varias de estas propuestas incorporan espacios destinados a servicios y entretenimiento, mientras que algunos desarrollos contemplan componentes complementarios, como proyectos residenciales, ampliando el concepto tradicional de los centros comerciales.
¿Cuáles son estos malls y en dónde se ubicarán para que el público pueda asistir a ver las novedades y comprar?
Las nuevas aperturas se concentran principalmente en Lima y Trujillo. El enfoque actual combina comercio, entretenimiento, servicios, y algunos proyectos añaden componentes residenciales o de uso mixto. Estás son:
- Lomas Plaza: Primer centro comercial del Rímac que contará con más de 3,000 m², dos tiendas ancla y más de 20 locales. Asimismo, busca dinamizar el comercio formal de la zona.
- The Square: Se ubicará en Surco. Tendrá un ornato de “community center”. Asimismo, tendrá tiendas anclas como: Wong, Casaideas, Dollarcity y Smart Fit. Incluirá coworking de 800 m² con energía solar y Wi-Fi.
- Las Vegas Plaza: El primero en Puente Piedra. Contará con más de 350 locales comerciales. Se espera alrededor de dos millones de visitas mensuales. Integrará zona tecnológica llamada “Compu Las Vegas”.
- Plaza Center Trujillo: Se ubicará en el Óvalo Mochica de Trujillo. Contará con 15,000 m². Incorporará como principales anclas a Plaza Vea y Promart. Sumará locales comerciales de menor formato y un cine de la cadena Cineplanet.
- Cenco Shopping El Golf: Se ubicará en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, junto al hotel Hilton. Incluirá a Wong como tienda ancla. Integrará dos torres residenciales sobre el área comercial.
- Strip Center Boulevard El Bosque: Ubicado en el distrito de San Isidro. Contempla una estructura de cinco niveles y la habilitación de siete tiendas en total. Entre las marcas confirmadas se encuentran Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Lacoste y L’Occitane.
- Jockey Premium Outlet: Ubicada en Surco. Tendrá descuentos previstos entre 50% y 70%. Marcas anunciadas: New Balance, Converse, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Más de 1,000 estacionamientos.
- Marina City Center: Ubicada en el distrito de San Miguel. Proyecto aproximadamente de US$ 100 millones. Integrará: viviendas, oficinas, hotel, servicios, zona comercial. Tendrá marcas como Wong, Smart Fit y Aruma.
¿Cuáles son las tendencias que se observarán en los centros comerciales que se inaugurarán muy pronto?
El panorama de los centros comerciales en Perú continúa evolucionando y deja atrás el modelo tradicional centrado exclusivamente en tiendas. La nueva tendencia apunta a desarrollar espacios que ofrezcan experiencias integrales para los visitantes, incorporando propuestas de entretenimiento, gastronomía, servicios y zonas de interacción social. Este cambio responde a nuevas dinámicas de consumo, en las que los usuarios buscan espacios más amplios y versátiles que combinen compras con actividades de ocio y convivencia. Asimismo, el sector muestra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que integran componentes residenciales, oficinas y áreas comerciales dentro de un mismo desarrollo urbano. También gana terreno la implementación de formatos como outlets y community centers, diseñados para atender nuevas necesidades del mercado y diversificar la oferta. En este contexto, las marcas ancla mantienen un rol estratégico, ya que continúan siendo uno de los principales factores para atraer visitantes y generar flujo constante dentro de los complejos comerciales.
¿Qué corporaciones vienen ejecutando estos proyectos que se verán muy pronto a mediados de año?
Los proyectos mencionados son desarrollos por impulso de las empresas privadas, grupos inmobiliarios y operadores retail como Besco, Intercorp, Cencosud, Jockey Plaza y otros. Estas inversiones privadas avanzan dentro del marco regulatorio peruano, con autorizaciones y coordinación con autoridades locales y regionales. El Estado participa de manera indirecta mediante mecanismos habituales como la infraestructura pública y conectividad: accesos viales y transporte. Algunos proyectos buscan ubicarse cerca de estaciones o ejes urbanos estratégicos. Asimismo, existen incentivos al desarrollo económico y formalización, ya que estos proyectos generan empleo, actividad comercial y recaudación tributaria. Por otro lado, el proyecto Lomas Plaza ya cuenta con licencia municipal por lo que se espera su pronta inauguración.