En 2026, el sector de centros comerciales en Perú mantiene proyecciones positivas hacia el cierre del año, a pesar del entorno de incertidumbre política y de algunos factores coyunturales que han influido en el comportamiento del consumo. Este panorama llega después de un 2025 en el que la industria alcanzó ventas cercanas a los S/ 40.000 millones. En este contexto, la inauguración de nuevos centros comerciales durante la segunda mitad del año aparece como uno de los principales impulsores del sector. Las inversiones vinculadas a estos proyectos superan los S/ 250 millones y reflejan una estrategia de expansión que no se limita a Lima, sino que también avanza hacia distintas regiones del país. Además de ampliar la oferta comercial, varias de estas propuestas incorporan espacios destinados a servicios y entretenimiento, mientras que algunos desarrollos contemplan componentes complementarios, como proyectos residenciales, ampliando el concepto tradicional de los centros comerciales.

¿Cuáles son estos malls y en dónde se ubicarán para que el público pueda asistir a ver las novedades y comprar?

Las nuevas aperturas se concentran principalmente en Lima y Trujillo. El enfoque actual combina comercio, entretenimiento, servicios, y algunos proyectos añaden componentes residenciales o de uso mixto. Estás son:

Lomas Plaza: Primer centro comercial del Rímac que contará con más de 3,000 m², dos tiendas ancla y más de 20 locales. Asimismo, busca dinamizar el comercio formal de la zona.

Primer centro comercial del Rímac que contará con más de 3,000 m², dos tiendas ancla y más de 20 locales. Asimismo, busca dinamizar el comercio formal de la zona. The Square: Se ubicará en Surco. Tendrá un ornato de “community center”. Asimismo, tendrá tiendas anclas como: Wong, Casaideas, Dollarcity y Smart Fit. Incluirá coworking de 800 m² con energía solar y Wi-Fi.

Se ubicará en Surco. Tendrá un ornato de “community center”. Asimismo, tendrá tiendas anclas como: Wong, Casaideas, Dollarcity y Smart Fit. Incluirá coworking de 800 m² con energía solar y Wi-Fi. Las Vegas Plaza: El primero en Puente Piedra. Contará con más de 350 locales comerciales. Se espera alrededor de dos millones de visitas mensuales. Integrará zona tecnológica llamada “Compu Las Vegas”.

El primero en Puente Piedra. Contará con más de 350 locales comerciales. Se espera alrededor de dos millones de visitas mensuales. Integrará zona tecnológica llamada “Compu Las Vegas”. Plaza Center Trujillo: Se ubicará en el Óvalo Mochica de Trujillo. Contará con 15,000 m². Incorporará como principales anclas a Plaza Vea y Promart. Sumará locales comerciales de menor formato y un cine de la cadena Cineplanet.

Se ubicará en el Óvalo Mochica de Trujillo. Contará con 15,000 m². Incorporará como principales anclas a Plaza Vea y Promart. Sumará locales comerciales de menor formato y un cine de la cadena Cineplanet. Cenco Shopping El Golf: Se ubicará en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, junto al hotel Hilton. Incluirá a Wong como tienda ancla. Integrará dos torres residenciales sobre el área comercial.

Se ubicará en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, junto al hotel Hilton. Incluirá a Wong como tienda ancla. Integrará dos torres residenciales sobre el área comercial. Strip Center Boulevard El Bosque: Ubicado en el distrito de San Isidro. Contempla una estructura de cinco niveles y la habilitación de siete tiendas en total. Entre las marcas confirmadas se encuentran Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Lacoste y L’Occitane.

Ubicado en el distrito de San Isidro. Contempla una estructura de cinco niveles y la habilitación de siete tiendas en total. Entre las marcas confirmadas se encuentran Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Lacoste y L’Occitane. Jockey Premium Outlet: Ubicada en Surco. Tendrá descuentos previstos entre 50% y 70%. Marcas anunciadas: New Balance, Converse, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Más de 1,000 estacionamientos.

Ubicada en Surco. Tendrá descuentos previstos entre 50% y 70%. Marcas anunciadas: New Balance, Converse, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Más de 1,000 estacionamientos. Marina City Center: Ubicada en el distrito de San Miguel. Proyecto aproximadamente de US$ 100 millones. Integrará: viviendas, oficinas, hotel, servicios, zona comercial. Tendrá marcas como Wong, Smart Fit y Aruma.

¿Cuáles son las tendencias que se observarán en los centros comerciales que se inaugurarán muy pronto?

El panorama de los centros comerciales en Perú continúa evolucionando y deja atrás el modelo tradicional centrado exclusivamente en tiendas. La nueva tendencia apunta a desarrollar espacios que ofrezcan experiencias integrales para los visitantes, incorporando propuestas de entretenimiento, gastronomía, servicios y zonas de interacción social. Este cambio responde a nuevas dinámicas de consumo, en las que los usuarios buscan espacios más amplios y versátiles que combinen compras con actividades de ocio y convivencia. Asimismo, el sector muestra un crecimiento de proyectos de uso mixto, que integran componentes residenciales, oficinas y áreas comerciales dentro de un mismo desarrollo urbano. También gana terreno la implementación de formatos como outlets y community centers, diseñados para atender nuevas necesidades del mercado y diversificar la oferta. En este contexto, las marcas ancla mantienen un rol estratégico, ya que continúan siendo uno de los principales factores para atraer visitantes y generar flujo constante dentro de los complejos comerciales.

¿Qué corporaciones vienen ejecutando estos proyectos que se verán muy pronto a mediados de año?

Los proyectos mencionados son desarrollos por impulso de las empresas privadas, grupos inmobiliarios y operadores retail como Besco, Intercorp, Cencosud, Jockey Plaza y otros. Estas inversiones privadas avanzan dentro del marco regulatorio peruano, con autorizaciones y coordinación con autoridades locales y regionales. El Estado participa de manera indirecta mediante mecanismos habituales como la infraestructura pública y conectividad: accesos viales y transporte. Algunos proyectos buscan ubicarse cerca de estaciones o ejes urbanos estratégicos. Asimismo, existen incentivos al desarrollo económico y formalización, ya que estos proyectos generan empleo, actividad comercial y recaudación tributaria. Por otro lado, el proyecto Lomas Plaza ya cuenta con licencia municipal por lo que se espera su pronta inauguración.