La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el pasado viernes el sorteo para escoger a los miembros de mesa que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2022 en la cual se escogerá a alcaldes (distritales y provinciales) y gobernadores regionales. Es fundamental la asistencia de los miembros de mesa ya que muchos electores se cuestionan si es de suma importancia las elecciones municipales y regionales del presente año.

Es por ello que la ONPE a través del sorteo dio a conocer a los miembros de mesa titulares y suplentes para las elecciones de octubre. Las personas seleccionadas tendrán que cumplir la función en estos comicios electorales, aunque se dará un tiempo para las tachas y luego presentar la lista final.

¿CUÁNDO PODRÉ CONSULTAR EN LA ONPE PARA SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Las 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales seleccionaron el 22 de julio a través de un sorteo público a tres miembros titulares y tres suplentes para cada una de las 84.323 mesas de sufragio que deberán instalarse el próximo 2 de octubre siendo elegidos un total de 505.938 peruanos.

Por lo tanto desde hoy, la ONPE ya dio a conocer la lista de los miembros de mesa titulares y suplentes y habilitó el Link de consulta. Más adelante se podrá acceder a los canales de capacitaciones presenciales y virtuales en la pagina oficial de la ONPE.

ONPE: ¿QUIÉNES SERÁN ELEGIDOS MIEMBROS DE MESA?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son los que se encargarán de realizar el sorteo para designar a los miembros de mesa ya que cada mesa contará con tres miembros de mesa y tres suplentes.

De preferencia son seleccionados las personas que nunca han llevado ese trabajo o los ciudadanos que tengan un alto nivel grado de instrucción.

¿CÓMO PUEDO PEDIR QUE ME EXCLUYAN SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Tener la labor de miembro de mesa es irrenunciable a menos que el ciudadano tenga alguna incapacidad física o mental, ser mayor de 70 años, irse del país por emergencia, miembros activos de la Policía Nacional del Perú, Bomberos, Fuerzas armadas o autoridades políticas.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO CUMPLIR CON EL DEBER DE MIEMBRO DE MESA?

´- Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente, y no te presentas a ejercer esta función pagarás una multa de S/ 220.

- Además, no asistes a votar, pagarás una segunda multa por elector omiso. De lo contrario, solo pagarás la multa de miembro de mesa.

Sin embargo, conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones, las personas con derechos civiles vigentes están forzadamente a ir a votar, aunque para los mayores de setenta años el voto es opcional. Multas que pagarás si no sufraga son las siguientes:

- Si vives en distrito no pobre: S/ 88

- Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44

- Si vives en distrito pobre extremo: S/ 22

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La multa es la sanción económica impuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplieron con su deber de sufragio y/o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado proceso electoral. Ten en cuenta que, si no acudiste a votar y eres miembro de mesa, debes pagar dos multas.

Si eres miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/230 por no ser miembro de mesa.

Si no acudiste a votar

Depende del estado económico:

No pobreza: S/92.

S/92. Pobre: S/46.

S/46. Extrema pobreza: S/23.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA MULTA ELECTORAL?

Recibes una multa electoral cuando no votaste, no cumpliste tu deber de asistir como miembro de mesa o te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente. El monto de las multas electorales por no votar es diferente si eres considerado como No Pobre, Pobre o Pobre Extremo.

Esta clasificación se hace según el distrito que aparece en tu DNI. Si no estás seguro bajo qué clasificación está tu distrito, puedes revisarlo en la tabla de Multas por distrito. Toma en cuenta que los precios señalados en la tabla no están actualizados. Si quieres saber si tienes una multa, HAZ CLIC AQUÍ.