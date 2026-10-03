Con la cuenta regresiva en marcha, los ciudadanos habilitados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya pueden consultar los detalles que marcarán su jornada de este domingo 4 de octubre. Con solo ingresar su número de DNI en la plataforma correspondiente, podrán conocer el local donde deberán votar, la mesa de sufragio asignada y el número de orden que facilitará su participación.

Cuando el reloj marque las 7:00, las puertas de la jornada electoral se abrirán y permanecerán así hasta las 17:00. Sin embargo, para los ciudadanos designados como miembros de mesa, el día comenzará una hora antes, a las 6:00, momento previsto para la instalación de las mesas de sufragio. Quienes asuman esta responsabilidad durante los comicios recibirán una compensación económica de S/ 165.

Infórmate aquí sobre el lugar de tu votación con el número de tu DNI en la plataforma habilitada por la ONPE

A pocas horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE pone a disposición de los ciudadanos la plataforma Consulta Electoral para despejar dudas antes de acudir a las urnas. El trámite es sencillo: basta con ingresar al sistema https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y registrar los ocho dígitos del DNI. En segundos, la pantalla revela la información que cada elector deberá tener presente este domingo 4 de octubre. Así, conocer con anticipación los datos puede evitar contratiempos en medio de la jornada electoral.

El resultado de la consulta detalla el nombre y la dirección del local, la mesa de sufragio y el número de orden dentro del padrón. También indica si el ciudadano fue designado miembro de mesa, una condición que implica responsabilidades adicionales durante los comicios. Revisar esta información resulta especialmente importante para quienes no participaron en las últimas elecciones, pues el local puede haber cambiado aunque mantengan la misma dirección en su DNI. Tener ubicada la dirección permitirá organizar el traslado y calcular con tiempo el recorrido hasta el lugar de votación.

¿Cómo saber el número de mesa de sufragio que me corresponde al momento de votar?

Antes de emprender el camino hacia las urnas, cada elector puede consultar en la plataforma de la ONPE el número de mesa que le corresponde según su DNI. Junto a este dato aparece también el número de orden que ocupa dentro del padrón electoral. Tener esta información a la mano permite llegar al local con mayor seguridad y ubicar rápidamente el aula o espacio asignado. Esto cobra especial importancia en recintos que reúnen varias mesas y numerosos grupos de votantes.

La jornada también exige recordar que no es posible elegir otro lugar para votar por cercanía o comodidad, pues el sufragio debe realizarse en el local y mesa establecidos para cada ciudadano. Si existe alguna duda, la consulta puede repetirse desde un celular o computadora con acceso a internet, sin necesidad de claves ni aplicaciones especiales. Bastará ingresar al portal oficial y registrar el número de DNI para recuperar los datos. Revisarlos nuevamente antes de salir permitirá afrontar la jornada electoral con la información necesaria y evitar confusiones.

Los locales de votaciones están asignados por la ONPE, no se puede votar en otro lugar que no es

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los ciudadanos deberán tener presente que el local de votación asignado no puede cambiarse por decisión propia, incluso si se encuentra en otro distrito. La distribución responde al padrón electoral y a la organización establecida para estos comicios. Por ello, antes de salir de casa, será importante revisar la distancia y definir la ruta más conveniente. El transporte y el posible congestionamiento de las vías también forman parte de la planificación.

La principal referencia para confirmar estos datos es la Consulta Electoral de la ONPE, donde aparecen el local, la mesa, el número de orden y la eventual condición de miembro de mesa. La información institucional también puede consultarse a través del portal oficial del organismo electoral. Como alternativa de orientación ciudadana está Click Electoral 2026, https://www.gob.pe/onpe, iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Ante cualquier duda, verificar los datos en canales oficiales permitirá llegar a las urnas con mayor seguridad.