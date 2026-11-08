Una nueva temporada de lluvias se aproxima y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿está Lima preparada para enfrentar sus consecuencias? La llegada del fenómeno El Niño 2026-2027 genera preocupación por el estado de la infraestructura vial, especialmente ante las precipitaciones intensas que podrían afectar distintos puntos de la capital y el Callao.

La advertencia ya está sobre la mesa: al menos 21 bypasses, pasos a desnivel e intercambios viales tienen una alta probabilidad de inundarse. Así lo alertó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), tras detectar deficiencias en sus sistemas de drenaje, una situación que podría provocar aniegos y complicar seriamente la movilidad de miles de ciudadanos.

Estos son los puntos identificados que figuran importantes vías de circulación

El diagnóstico técnico puso bajo evaluación 34 estructuras viales deprimidas de Lima Metropolitana y el Callao, de las cuales 21, equivalentes al 61,8%, presentan una alta probabilidad de sufrir inundaciones. Según el informe, estas construcciones se encuentran por debajo del nivel natural del terreno y carecen de sistemas adecuados de drenaje para retirar el agua que podría acumularse durante las lluvias intensas.

La preocupación alcanza a importantes corredores de la capital, entre ellos las avenidas Javier Prado, Arequipa, Brasil y 28 de Julio, además de los accesos al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Un eventual aniego en estos sectores podría complicar la circulación vehicular, interrumpir el transporte público y dificultar el paso de ambulancias y otras unidades de emergencia, justo cuando más se necesitaría mantener las vías despejadas.

El riesgo está relacionado principalmente con la ausencia de un sistema de drenaje pluvial urbano

Detrás del riesgo de inundaciones que amenaza a varias vías de Lima y Callao existe un problema de fondo: la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial urbano. El Cenepred explica que la vulnerabilidad de estas estructuras está vinculada a la profundidad de los pasos a desnivel, la presencia y funcionamiento de sumideros y cámaras de bombeo, además de las condiciones en que se encuentran sus instalaciones.

El organismo advierte que no basta con contar con estas estructuras, sino que también deben funcionar correctamente y recibir mantenimiento permanente. El estudio precisa que otro factor determinante es la importancia de cada vía para la movilidad metropolitana y la atención de emergencias, pues una inundación podría comprometer no solo el tránsito cotidiano, sino también el desplazamiento de los equipos de auxilio.

Estos son los 21 bypasses y pasos a desnivel en riesgo de inundación en Lima y Callao

El informe del Cenepred identifica 21 estructuras viales distribuidas en distintos sectores de Lima y Callao que podrían verse afectadas por las lluvias intensas. La relación incluye intercambios de alto tránsito, bypasses y accesos que conectan importantes corredores de la capital. Entre los puntos señalados figuran:

1. Avenida Javier Prado - Vía Expresa.

2. Avenida Javier Prado Este - avenida José Gálvez Barrenechea.

3. Avenida Panamericana Norte - avenida San Juan de Dios.

4. Avenida Separadora Industrial - Juan Velasco Alvarado.

5. Avenida Universitaria - avenida Panamericana Norte.

6. Avenida Universitaria - Vía Expresa Línea Amarilla.

7. Bajada de la avenida Malecón.

8. Bypass de la avenida 28 de Julio - avenida Arequipa.

9. Bypass de la avenida 28 de Julio - Vía Expresa.

10. Bypass de la avenida Alfonso Ugarte - avenida Argentina.

11. Bypass de la avenida Angamos Este - San Luis.

12. Bypass de la avenida Benavides - Panamericana Sur.

13. Bypass de la avenida Brasil - La Marina.

14. Bypass de la avenida Brigadier Mateo Pumacahua - Panamericana Sur.

15. Bypass de la avenida Javier Prado - Arequipa.

16. Bypass de la avenida México - Vía Expresa.

17. Bypass de la avenida Tingo María - avenida Venezuela.

18. Bypass Néstor Gambetta - Aeropuerto.

19. Óvalo Pachacútec (Real Plaza) - avenida 26 de Noviembre.

20. Vía de Evitamiento - avenida Prolongación Tacna.

21. Vía Nuevo Aeropuerto.

Más allá de las estructuras comprometidas, la principal preocupación está en las consecuencias que una eventual inundación tendría sobre la movilidad urbana. Estas conexiones son fundamentales para mantener el tránsito entre diferentes distritos, facilitar el desplazamiento del transporte público y garantizar el acceso oportuno a hospitales y servicios de emergencia, especialmente durante una temporada de precipitaciones intensas.

Estas son las medidas que recomienda Cenepred para evitar inundaciones en la capital

Ante el riesgo que representan las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, el Cenepred ha puesto sobre la mesa una serie de acciones para reducir posibles inundaciones en Lima y Callao. Las recomendaciones involucran a los gobiernos regionales y municipales, empresas privadas y concesionarias viales, pero también a los ciudadanos, cuya colaboración será necesaria para prevenir emergencias.

Entre las principales medidas, la entidad plantea limpiar los sumideros, retirar los sedimentos acumulados e instalar cámaras de bombeo provisionales en los 21 puntos identificados. Asimismo, propone establecer rutas de desvío y construir sistemas permanentes de drenaje, mientras que las concesionarias deberán mantener operativos sus equipos de bombeo y contar con protocolos de contingencia. A la población se le pide no arrojar basura a las alcantarillas y evitar cruzar pasos a desnivel inundados, pues el agua acumulada puede representar un grave peligro.

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