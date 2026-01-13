Ha iniciado el verano 2026 oficialmente sobre territorio peruano, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúan brindándose los detalles entorno al clima, y sobre todo acerca de aquellos fenómenos atmosféricos que se registran bajo ciertos niveles de alerta. Ahora con respecto al mes de enero, llama la atención la información referente a la ocurrencia de persistentes lluvias en Lima, y hasta granizo en otros departamentos debido a factores puntuales que resultan inusitados si consideramos el inicio de calurosa temporada.

CAÍDA DE LLUVIA Y GRANIZO SORPRENDEN A LIMA Y OTRAS REGIONES EN PLENO VERANO 2026

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), emite datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, pronosticándose a partir de la medianoche del domingo 11 de enero, la continuidad de precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras regiones pertenecientes a la sierra.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 008 como extensión del 005, y cuya duración asciende a las 71 horas en las cuales terminará por evidenciarse la presencia de “granizo en zonas por encima de los 2.800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3.800 ...”, y además dichas lluvias acompañadas de “descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h” hasta la noche del martes 13 e incluso pudiendo alcanzar la fecha del viernes 16.

Con respecto a las zonas de posible afectación según pronóstico brindado por parte del Senamhi desde el domingo 11 de enero, te compartimos a continuación los nombres de las otras regiones que junto a Lima, experimentan también el “incremento de la nubosidad durante la tarde y noche” debido a la continuidad de precipitaciones:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

Puno

Piura

Cajamarca

En relación a este verano 2026, el Senamhi pronostica que hasta el viernes 16 de enero, la costa peruana continuará presentando episodios de lluvias de verano intermitentes y dispersas debido al “incremento de la humedad favorecido por la presencia de vientos del norte”, pero manteniéndose “condiciones de periodos de brillo solar” durante el día.

ESTAS RECOMENDACIONES BRINDA EL INDECI PARA PROTEGERTE DE LLUVIAS INTENSAS DURANTE EL VERANO 2026

Ráfagas de viento

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Incremento de temperatura

- Protege tu piel con protectores o bloqueadores solares y evita exponerte a los rayos del sol.

- Usa gorros o sombreros para protegerte del sol.

- Permanece el mayor tiempo posible en espacios ventilados y a la sombra.

- Usa ropa ligera u holgada, que sea transpirable, de materiales livianos y colores claros.

- Camina siempre bajo la sombra.

- Aumenta el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada.

Fuertes lluvias

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante la ocurrencia de precipitaciones intensas o continuas.

- Refuerza tu techo y cubre aquellas zonas donde identifiques huecos.

- Despeja la azotea de tu casa y protege el techo con capa de concreto, y pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.

- Permanece en construcciones cerradas y seguras como casas, escuelas y edificios públicos.

- Si vas a manejar un vehículo, hazlo con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Fuente: INDECI