Durante el verano 2026 en el Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. Sin embargo, recientemente, la población del departamento de La Libertad se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios. Precisamente, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina informó que se tiene programado para este 3 de marzo el corte de luz en varios sectores de la ciudad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ HABRÁ CORTE DE LUZ EN LA LIBERTAD ESTE 3 DE MARZO?

A través de sus plataformas oficiales, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina anunció a los vecinos de La Libertad que este martes 3 de marzo se llevará a cabo el corte del servicio eléctrico. Así, esta necesaria medida tiene como objetivo asegurar un servicio más estable, seguro y de mayor calidad para los usuarios de las zonas afectadas, además de minimizar la ocurrencia de fallas a futuro. Por consiguiente, la empresa eléctrica instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones e informarse de la programación de la suspensión de cortes por medio de este ENLACE.

¿QUÉ ZONAS DE LA LIBERTAD SE VERÁN AFECTADAS POR EL CORTE DE LUZ?

A continuación, te presentamos el calendario de corte de luz de Hidrandina para la localidad de Salaverry, en la región de La Libertad, compartido por El Popular, este 3 de marzo: