Por Redacción EC

Durante el verano 2026 en el Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. Sin embargo, recientemente, la población del departamento de La Libertad se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios. Precisamente, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina informó que se tiene programado para este 3 de marzo el corte de luz en varios sectores de la ciudad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.