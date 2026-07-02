Algunos de los estrenos de Universal+ para el mes de julio.
Algunos de los estrenos de Universal+ para el mes de julio.
Por Redacción EC

Pasada la mitad del año, Universal+ ha confirmado los estrenos que tiene para sus suscriptores en Perú y Latinoamérica. La cadena de streaming cuenta, por ejemplo, con la segunda temporada de “The Hunting Party”, además de un especial con ocho películas dirigidas por el maestro del séptimo arte Christopher Nolan.