Pasada la mitad del año, Universal+ ha confirmado los estrenos que tiene para sus suscriptores en Perú y Latinoamérica. La cadena de streaming cuenta, por ejemplo, con la segunda temporada de “The Hunting Party”, además de un especial con ocho películas dirigidas por el maestro del séptimo arte Christopher Nolan.

A continuación los detalles:

The Hunting Party (Temporada final)

Se estrena el 23 de julio

Universal+ anuncia el estreno este mes de la segunda temporada de The Hunting Party. La serie criminal creada por JJ Bailey está centrada en un equipo de investigadores reunidos para rastrear y capturar a los asesinos más peligrosos de Estados Unidos, quienes escapan de una prisión secreta. Todo esto mientras lidian con una misteriosa conspiración y su propio y complejo pasado.

Melissa Roxburgh interpreta a la agente Rebecca “Bex” Henderson, quien en este regreso continúa enfrentándose a revelaciones cada vez más impactantes mientras profundiza en una conspiración cada vez más compleja. Asimismo, se podrá conocer a un nuevo grupo de asesinos en serie retorcidos que han escapado de la misteriosa prisión conocida como El Pozo.

St. Denis Medical (Temporada 2) Se estrena el 27 de julio

La comedia de situación St. Denis Medical, está de regreso con nuevos episodios. La serie con estilo mockumentary (documental que muestra eventos ficticios con toques de humor irreverente) tiene como epicentro un hospital apócrifo de Oregón y es una creación de los showrunners nominados al Emmy® Eric Ledgin y Justin Spitzer.

La sitcom, que ya fue renovada para una tercera temporada, muestra el día a día de los profesionales de la salud que trabajan en St. Denis, el hospital del estado de Oregón que lucha contra los recortes de presupuesto y que intenta siempre poner el mejor rostro con sus pacientes a pesar del contexto adverso en el que se encuentran.

CIA (Temporada 1)

El gran final de la temporada se emitirá el 29 de julio

La primera temporada de CIA, una de las series más atrapantes del año —ya confirmada para una segunda entrega— llega a su desenlace con “Broken Glass”, un episodio intenso dirigido por Ken Girotti. En esta culminación, el suspenso alcanzará su punto máximo cuando se revele la identidad del infiltrado dentro del equipo, justo en medio de un arriesgado robo de datos de inteligencia de valor incalculable.

En la serie se puede ver cómo trabajan juntos Colin Glass (Tom Ellis, Lucifer), un agente de la CIA que aplica un enfoque temerario y que además tiene una alta tendencia a romper las reglas para cumplir sus objetivos, junto al agente especial del FBI, Bill Goodman (Nick Gehlfuss, Chicago MED), quien respeta estrictamente el reglamento y rara vez deja espacio para cuestionarlo. CIA, el esperado spin-off de FBI, es una producción de Universal Television en asociación con Wolf Entertainment y CBS Studios, del productor ejecutivo ganador del Emmy®, Dick Wolf.

Colección Christopher Nolan (Maratón)

Desde el 7 de julio

Universal+ suma a su catálogo este mes ocho películas del prestigioso realizador británico ganador del Oscar®, Christopher Nolan. A partir del 7 de julio se podrá disfrutar de las variadas producciones que convirtieron a Nolan en uno de los grandes realizadores del cine contemporáneo, una figura influyente que supo combinar su búsqueda artística con la avidez de una audiencia fiel.

Una imagen de la película Oppenheimer, múltiple ganadora del Oscar.

Las películas que se podrán ver en modo maratón son: Memento (2000), Batman Inicia (2005), The Prestige (2006), Batman: El Caballero de la Noche (2008), El Origen (2010), Interestelar (2014), Tenet (2020), y Oppenheimer (2023), ganadora de siete premios Oscar®, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Actor (Cillian Murphy).