Los aeropuertos forman parte de la infraestructura que facilita los desplazamientos entre ciudades y países en distintas partes del mundo, aunque su presencia varía considerablemente de un territorio a otro. Para conocer mejor estas diferencias, la plataforma Geo Factbook publicó un ranking de 2025 que reúne información de 213 países y territorios y permite comparar la cantidad de instalaciones registradas en cada uno. A partir de estos datos, es posible observar qué regiones tienen mayor presencia en el listado y cómo se distribuyen las posiciones entre las naciones sudamericanas. ¿Qué países aparecen en los primeros lugares y qué puesto ocupa Perú frente a sus vecinos más cercanos? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PAÍSES LIDERAN EL RANKING MUNDIAL DE AEROPUERTOS?

Según los datos publicados por Geo Factbook, Estados Unidos encabeza la clasificación con 16.116 aeropuertos, una cifra muy superior a la de Brasil, que ocupa el segundo puesto con 5.297. Australia completa los tres primeros puestos con 2.257 instalaciones.

La clasificación reúne a 213 países y territorios, con una diferencia considerable entre las cifras de las primeras posiciones. Estos son los diez países que encabezan el listado:

Estados Unidos: 16.116 aeropuertos. Brasil: 5.297 aeropuertos. Australia: 2.257 aeropuertos. México: 1.580 aeropuertos. Canadá: 1.459 aeropuertos. Francia: 1.218 aeropuertos. Reino Unido: 1.057 aeropuertos. Rusia: 905 aeropuertos. Alemania: 840 aeropuertos. Argentina: 764 aeropuertos.

¿EN QUÉ PUESTO SE ENCUENTRA PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL?

Perú ocupa el puesto 34 de un total de 213 países y territorios, con 174 aeropuertos registrados en 2025. De acuerdo con la ficha del país publicada por Geo Factbook, esta cantidad representa ocho instalaciones más que las 166 contabilizadas en 2024, equivalente a un incremento de aproximadamente 4,8%.

La información histórica de la misma página también muestra variaciones en los años anteriores. Por ejemplo, el registro de 2024 presenta una reducción frente al año previo. Estos cambios deben interpretarse con cautela, pues las diferencias en las cifras de una base de datos no demuestran por sí solas que se hayan construido o cerrado aeropuertos durante ese periodo.

¿CÓMO SE UBICAN LOS PAÍSES SUDAMERICANOS EN EL RANKING?

Brasil lidera ampliamente entre los países de Sudamérica, seguido de Argentina y Colombia. Perú aparece por debajo de Bolivia en esta clasificación, aunque supera a Paraguay y Uruguay.

El orden regional, de acuerdo con los puestos y cantidades publicados, es el siguiente:

Brasil: puesto 2 mundial, con 5.297 aeropuertos. Argentina: puesto 10, con 764. Colombia: puesto 11, con 661. Venezuela: puesto 17, con 509. Chile: puesto 18, con 379. Ecuador: puesto 22, con 317. Bolivia: puesto 32, con 201. Perú: puesto 34, con 174. Paraguay: puesto 63, con 83. Uruguay: puesto 75, con 65. Guyana: puesto 83, con 55. Surinam: puesto 84, con 55.

¿QUÉ AEROPUERTOS SE CONSIDERAN EN ESTE RANKING?

El listado no considera exclusivamente terminales que reciben vuelos comerciales. La base de datos de la CIA World Factbook también puede incluir aeródromos con pistas pavimentadas o sin pavimentar, por lo que las cifras no equivalen necesariamente al número de aeropuertos comerciales que se encuentran operativos.

Por esta razón, los resultados deben interpretarse como un recuento amplio de instalaciones aeroportuarias. Para comparar la conectividad aérea de los países con mayor precisión, también es necesario considerar el movimiento de pasajeros, las rutas disponibles y la actividad de sus terminales.

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