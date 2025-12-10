El Real Madrid se juega la clasificación en la fase de grupos de la Champions League ante el Manchester City de Guardiola en uno de los partidos más intensos de la fecha que será narrado por el peruano Pol Deportes quien ya está en España en estos momentos. ¿A qué hora iniciará su transmisión y dónde verlo? Aquí te lo contamos.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Manchester City narrado por Pol Deportes?

El partido entre el Real Madrid y el Manchester City narrado por Pol Deportes será transmitido solamente a través de Radio Marca, por lo que no se podrá ver en televisión o streaming.

Otra opción es poner Radio Marca en vivo y prender tu televisor a volúmen bajo para que así puedas disfrutar el encuentro por la Champions League mientras escuchas a Pol Deportes.

¿Cómo escuchar el Madrid - City con Pol Deportes en Radio Marca?

A través de la web oficial o apps

Web de Radio Marca: Generalmente, la forma más directa es ir al sitio web oficial de Radio Marca, donde suelen tener un reproductor para la emisión en directo. Puedes buscar: “Radio Marca en vivo” o la web de Marca / Radio .

Plataformas de radio online

Agregadores de Radio: Aplicaciones y sitios web como radio.es o iVoox suelen incluir la emisión en directo de Radio Marca Nacional, así como de muchas de sus emisoras locales.

Si estás en España

Si estás en España, puedes sintonizar la emisora en tu radio FM. La frecuencia principal de la emisión nacional en Madrid es 103.5 FM, pero cada ciudad tiene su propia frecuencia local.

Aquí tienes algunas frecuencias de ejemplo en ciudades grandes:

Madrid: 103.5 FM

103.5 FM Barcelona: 89.1 FM

89.1 FM Sevilla: 94.0 FM

94.0 FM Valencia: 98.7 FM

98.7 FM Vigo: Hay una emisora en 98.3 FM o 87.5 FM (puede variar).

Dónde se juega el Real Madrid - Manchester City

El partido por la fase de grupos de la Champions League se juega en el estadio Santiago Bernabéu.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid

Portero (POR): Courtois

Courtois Lateral Derecho (LD): Fede Valverde (Ajustado a la posición por bajas)

Fede Valverde (Ajustado a la posición por bajas) Defensa Central (DFC): Asencio (Canterano, por necesidad)

Asencio (Canterano, por necesidad) Defensa Central (DFC): Rüdiger

Rüdiger Lateral Izquierdo (LI): Carreras

Carreras Mediocentro (MC): Tchouaméni

Tchouaméni Mediocentro (MC): Ceballos / Camavinga (Duda)

Ceballos / Camavinga (Duda) Mediocentro Ofensivo (MCO): Güler

Güler Media Punta (MP): Bellingham

Bellingham Delantero (DEL): Vinícius Jr.

Vinícius Jr. Delantero (DEL): Rodrygo / Mbappé (Mbappé es duda por molestias)

Manchester City

Portero (POR): Donnarumma

Donnarumma Lateral Derecho (LD): Nunes

Nunes Defensa Central (DFC): Rúben Dias

Rúben Dias Defensa Central (DFC): Gvardiol

Gvardiol Lateral Izquierdo (LI): O’Reilly

O’Reilly Mediocentro Defensivo (MCD): Nico González (Sustituye al lesionado Rodri)

Nico González (Sustituye al lesionado Rodri) Mediocentro (MC): Bernardo Silva

Bernardo Silva Mediocentro (MC): Reijnders

Reijnders Extremo Derecho (EXD): Foden

Foden Extremo Izquierdo (EXI): Doku

Doku Delantero Centro (DEL): Haaland

Hora del Real Madrid vs. Manchester City

El partido entre el Madrid y el City será transmitido a las 3:00 p.m. (hora de Perú) a través de ESPN y Disney+.