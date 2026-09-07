En la actualidad, diversos distritos de Lima y otras zonas costeras del país vienen experimentando altas temperaturas debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Sin embargo, en un reciente aviso meteorológico, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, durante las próximas horas, varias regiones registrarán bajas temperaturas acompañadas de lluvias, nieve, granizo y aguanieve, lo que podría afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para proteger su salud e integridad, como utilizar ropa abrigadora y reforzar el techo de sus viviendas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PROVINCIAS SERÁN AFECTADAS POR PRECIPITACIONES DESDE ESTE 8 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SENAMHI?

A través del Aviso Meteorológico n.° 353, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que, desde este martes 8 al jueves 10 de septiembre, varias regiones de la sierra presentarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve. Según el informe del Senamhi, pronostica precipitaciones de intensidad variable en la sierra norte, centro y sur, con acumulados de hasta 18 mm por día.

En las zonas ubicadas a mayor altitud podrían presentarse granizadas por encima de los 2 800 metros y nevadas sobre los 3 800 metros, especialmente en la sierra centro y sur. Además, estos eventos naturales, que también podrían llegar a la costa norte, estarían acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 40 km/h. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, las provincias de las regiones que podrían verse afectadas:

Áncash : Huaraz, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay

: Huaraz, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabamba, Chincheros y Grau

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabamba, Chincheros y Grau Arequipa : Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión

: Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión Ayacucho : Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán

: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi

: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi Huancavelica : Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja

: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja Huánuco : Ambos, Dos de Mayo, Huánuco, Huamalíes, Lauricocha y Yarowilca.

: Ambos, Dos de Mayo, Huánuco, Huamalíes, Lauricocha y Yarowilca. Junín : Concepción, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli

: Concepción, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli La Libertad : Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Gran Chimú

: Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Gran Chimú Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Oyón y Yauyos

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Oyón y Yauyos Pasco : Daniel Alcides Carrión y Pasco

: Daniel Alcides Carrión y Pasco Piura : Ayabaca y Huancabamba

: Ayabaca y Huancabamba Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.

🌧️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 8 al 10 de septiembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades.



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¿CÓMO SERÁ EL VERANO 2027 EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que los peruanos podrían enfrentar altas temperaturas durante el verano de 2027, en un escenario que podría superar los registros de 1998. Por ello, basándose en los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el 2026-2027, el especialista sostuvo que en febrero próximo podrían registrarse temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, además de una sensación térmica de 38 °C.

Según el Senamhi, los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho podrían registrar una fuerte ola de calor tanto en el día como en la noche en Lima, con picos superiores a los 35 °C. En cambio, las zonas costeras presentarían valores más moderados debido al efecto regulador del mar. “Se espera que en febrero especialmente, y como consecuencia de El Niño, se registren temperaturas que superen el valor de 1998. Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”, explicó Quispe, conforme comparte El Peruano.