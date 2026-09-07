Por Redacción EC

En la actualidad, diversos distritos de Lima y otras zonas costeras del país vienen experimentando altas temperaturas debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Sin embargo, en un reciente aviso meteorológico, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, durante las próximas horas, varias regiones registrarán bajas temperaturas acompañadas de lluvias, nieve, granizo y aguanieve, lo que podría afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para proteger su salud e integridad, como utilizar ropa abrigadora y reforzar el techo de sus viviendas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.