En el marco del acuerdo de promoción turística entre el Ente Mendoza Turismo y Visit Buenos Aires, autoridades y empresarios de ambos destinos presentaron su oferta ante las principales agencias de viajes y operadores del mercado peruano.

La misión comercial reunió a 50 referentes del sector y generó nuevas oportunidades de negocios y alianzas estratégicas para fortalecer la comercialización turística.

La presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, encabezó la delegación junto a representantes de Visit Buenos Aires y 16 prestadores turísticos argentinos, quienes participaron de reuniones B2B y presentaron las experiencias que ofrecían ambos destinos.

“La conectividad entre Mendoza y Perú continúa creciendo y eso nos impulsa a profundizar las acciones de promoción en este mercado, que es estratégico para nuestra provincia”, comentó.

La funcionaria mendocina aclaró que “junto a Buenos Aires presentamos una propuesta complementaria, con experiencias que combinan naturaleza, vino, gastronomía, cultura y turismo urbano, buscando generar nuevas oportunidades comerciales y seguir incrementando la llegada de visitantes internacionales. El trabajo conjunto entre el sector público y el privado, sumado a las alianzas con otros destinos argentinos, nos permite potenciar la presencia de Mendoza en los mercados prioritarios de la región”.

La jornada incluyó una presentación institucional y una degustación de vinos mendocinos, poniendo en valor el enoturismo y la gastronomía como grandes atractivos de nuestra provincia.

La acción formó parte de una gira de promoción internacional que también tuvo presencia en Santiago de Chile y México, fortaleciendo el posicionamiento de Mendoza en mercados estratégicos de la región.

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