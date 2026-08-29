El evento reunió a 50 referentes del sector y generó nuevas oportunidades de negocios y alianzas estratégicas para fortalecer la comercialización turística.
El evento reunió a 50 referentes del sector y generó nuevas oportunidades de negocios y alianzas estratégicas para fortalecer la comercialización turística.
Por Redacción EC

En el marco del acuerdo de promoción turística entre el Ente Mendoza Turismo y Visit Buenos Aires, autoridades y empresarios de ambos destinos presentaron su oferta ante las principales agencias de viajes y operadores del mercado peruano.

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