El Ministerio de Educación confirmó que este jueves 27 de noviembre será una fecha atípica para miles de escolares, luego de que se oficializara la suspensión de clases debido a una medida regional que modifica la rutina académica. La decisión ha generado expectativa entre estudiantes, padres y docentes, quienes deberán ajustar sus actividades para esta jornada especial.

La disposición, que tiene carácter obligatorio en la zona afectada, se alinea con una norma vigente desde hace varios años y responde a motivos cívicos propios de la región. Descubre dónde y por qué no habrá clases escolares este día.

¿QUÉ REGIÓN SUSPENDERÁ LAS CLASES ESTE 27 DE NOVIEMBRE Y POR QUÉ MOTIVO?

El área donde se interrumpirá la actividad escolar es Pasco, ya que una ordenanza regional vigente declara esa fecha como día no laborable por el aniversario de su creación política. Esta medida, emitida originalmente en 2007, obliga a las entidades públicas de la región a sumarse a los actos cívicos programados, incluidos organismos como las Gerencias Regionales y las Direcciones Regionales Sanitarias, que deben participar en las ceremonias oficiales.

En el ámbito educativo, la medida determina que los colegios públicos suspendan completamente sus clases, mientras que las instituciones privadas pueden optar por hacer lo mismo, siempre que exista un acuerdo entre el empleador y el personal. De esta manera, toda la región se ajusta a una jornada destinada a actividades protocolares y conmemorativas, según informa el diario La República.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO NACIONAL EN TODO EL PERÚ?

El siguiente feriado oficial se celebrará el 8 de diciembre, fecha dedicada a la Inmaculada Concepción, una tradición católica que se festeja con misas, procesiones y actividades comunitarias en diversas regiones del país.

¿CUÁNTOS FERIADOS RESTAN POR CELEBRARSE EN EL 2025?

Aún quedan tres fechas relevantes por cumplirse después del feriado del 8 de diciembre:

9 de diciembre | Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre | Navidad.

26 de diciembre | Día no laborable exclusivo para el sector público, con aplicación opcional en instituciones privadas.

Aún quedan cuatro feriados por cumplirse en este 2025. | Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

VÍDEO RECOMENDADO: