La Municipalidad de Miraflores presentó un nuevo espacio temático abierto al público que rinde homenaje a una de las historias más conocidas de Japón y que busca fortalecer los lazos culturales y de amistad entre ambos países. Hablamos del nuevo parque Shibuya, el cual incorpora una estatua de Hachiko, el perro que se convirtió en un símbolo mundial de la fidelidad por esperar durante años a su dueño fallecido, conmoviendo a millones de personas en distintas generaciones. La iniciativa forma parte de un proyecto de cooperación con la ciudad japonesa de Shibuya y también apunta a impulsar el turismo, promover el intercambio cultural, fortalecer los vínculos entre ambas comunidades y ofrecer un nuevo punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias que recorren diariamente la zona.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL NUEVO PARQUE SHIBUYA Y POR QUÉ SE INSTALÓ UNA ESTATUA DE HACHIKO?

El nuevo parque Shibuya se encuentra en el Malecón de la Marina, en Miraflores, y fue concebido como un espacio inspirado en la cultura japonesa dentro del proceso de hermanamiento que ambas ciudades mantienen desde hace más de dos años.

La principal atracción es una escultura de Hachiko, el célebre perro japonés cuya historia es reconocida en todo el mundo por representar la lealtad hacia su dueño. Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde Carlos Canales explicó que la figura fue elegida por el mensaje que transmite. “La figura de Hachiko representa valores como la fidelidad, la solidaridad y la hermandad”, sostuvo la autoridad, quien añadió que el distrito también impulsa espacios amigables para las mascotas.

El parque también fue diseñado con diversos elementos inspirados en Japón, entre ellos un piso de madera de shihuahuaco, pagodas ornamentales, bancas ergonómicas, luminarias, bambús, nuevas jardineras y áreas verdes que buscan ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes mientras refuerzan la identidad del lugar, según informa Infobae.

La principal atracción del nuevo parque Shibuya es una escultura de Hachiko. | Foto: Andina

¿CÓMO NACIÓ LA HISTORIA QUE CONVIRTIÓ A HACHIKO EN UN SÍMBOLO MUNDIAL?

La historia de Hachiko comenzó en la década de 1920, cuando nació en una granja de la prefectura japonesa de Akita y posteriormente fue adoptado por el profesor universitario Hidesaburo Ueno. Con el paso del tiempo, ambos desarrollaron una rutina diaria en la que el perro acompañaba a su dueño hasta la estación de Shibuya y regresaba cada tarde para recibirlo.

Todo cambió en 1925, cuando el docente falleció repentinamente mientras trabajaba. A pesar de ello, Hachiko continuó esperando durante cerca de diez años en el mismo lugar, una actitud que conmovió a miles de personas y lo convirtió en un referente de la fidelidad. En 1934 se instaló una estatua en su honor en la estación de Shibuya y, desde entonces, su historia ha inspirado libros, documentales y películas.

La principal atracción del nuevo parque Shibuya es una escultura de Hachiko. | Foto: Andina

¿QUÉ OTROS PROYECTOS UNEN A MIRAFLORES Y SHIBUYA?

El hermanamiento entre ambas ciudades continuará con nuevas iniciativas de intercambio. El alcalde Carlos Canales anunció que el próximo 4 de diciembre será inaugurado el parque Miraflores en la ciudad japonesa de Shibuya, donde se exhibirán murales dedicados a algunos de los principales atractivos turísticos del distrito limeño.

“El 4 de diciembre inauguramos en Shibuya el parque Miraflores, donde habrá murales con nuestro faro, los parapentes y el Puente de la Paz. De esta forma no solo integramos a nuestras dos ciudades, sino que también promovemos la cultura japonesa aquí, en el malecón, en un área bien cuidada”, afirmó Canales.

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