La Copa del Mundo 2030 no será un torneo común y corriente. Al cumplirse 100 años de la primera cita mundialista de la historia (Uruguay 1930), el máximo organismo del fútbol decidió armar un rompecabezas logístico que romperá todos los esquemas tradicionales. Si te preguntas dónde se va a jugar el Mundial 2030, la respuesta corta es que el planeta entero estará de fiesta, pero aquí te detallamos exactamente cómo se distribuirán los partidos.

Los países anfitriones del Mundial 2030

La candidatura oficial que se quedó con la organización principal de la Copa del Mundo 2030 es una alianza intercontinental histórica. Por primera vez, tres países de dos continentes diferentes se encargarán del grueso de la competencia:

España (Europa)

(Europa) Portugal (Europa)

(Europa) Marruecos (África)

Estas tres naciones albergarán la inmensa mayoría de los 104 partidos que compondrán el torneo, incluyendo la gran final y las fases de eliminación directa.

Partidos inaugurales en Sudamérica por el Centenario

Para rendir tributo al nacimiento de la Copa del Mundo, la FIFA determinó que el torneo tenga un arranque simbólico en las tierras donde empezó la pasión mundialista. Por ello, se disputarán tres partidos de la fase de grupos en Sudamérica:

Uruguay: El Estadio Centenario de Montevideo revivirá la magia del primer partido del torneo de 1930.

El Estadio Centenario de Montevideo revivirá la magia del primer partido del torneo de 1930. Argentina: Buenos Aires albergará el debut de la albiceleste ante su gente.

Buenos Aires albergará el debut de la albiceleste ante su gente. Paraguay: Asunción será la sede del tercer encuentro inaugural de la Conmebol.

Tras disputar estos compromisos en suelo sudamericano, las seis selecciones involucradas (los tres locales y sus respectivos rivales de grupo) viajarán a territorio europeo y africano para continuar con el desarrollo regular del torneo.

¿En qué estadios se jugaría el Mundial 2030?

Aunque la lista definitiva de recintos sigue bajo evaluación y constantes reformas, ya se proyectan los templos del fútbol que serán el epicentro de la acción en 2030. Estos serían:

España

Se perfila para tener el mayor número de sedes. Los reflectores apuntan principalmente a:

Santiago Bernabéu (Madrid)

(Madrid) Spotify Camp Nou (Barcelona)

(Barcelona) Metropolitano (Madrid)

(Madrid) San Mamés (Bilbao)

Portugal

Los lusos concentrarán su actividad en sus recintos de categoría élite:

Estadio da Luz (Lisboa)

(Lisboa) Estadio do Dragão (Oporto)

(Oporto) Estadio José Alvalade (Lisboa)

Marruecos

El país africano planea una fuerte inversión en infraestructura, destacando la construcción de un coloso impresionante y la remodelación de sus estadios principales en:

Casablanca (donde se proyecta el Gran Estadio de Casablanca con capacidad para 115,000 espectadores)

(donde se proyecta el Gran Estadio de Casablanca con capacidad para 115,000 espectadores) Rabat

Marrakech

Tánger

Un formato de 48 selecciones en tres continentes (por ahora)

El Mundial de 2030 mantendrá el formato expandido de 48 selecciones participantes (que debutó oficialmente en el Mundial de 2026). Esto significa que habrá un total de 104 partidos distribuidos a lo largo de un mes de competencia.

La logística del transporte y el descanso de los futbolistas será uno de los mayores retos de esta edición, debido a la diferencia horaria y las distancias entre Sudamérica y la zona euro-africana. Sin embargo, la FIFA ha asegurado que el calendario estará diseñado para garantizar el bienestar de los planteles y una experiencia fluida para los fanáticos.