Por Redacción EC

El fútbol necesita escenarios deportivos que cuenten con la infraestructura necesaria para recibir a miles de aficionados y garantizar el desarrollo de grandes competiciones. En ese contexto, la capacidad de los estadios se ha convertido en un aspecto que despierta el interés de seguidores y especialistas del deporte rey. Una ambiciosa construcción, iniciada en septiembre de 2024 y respaldada por el Gobierno nacional, busca romper todos los récords y convertirse en el recinto más grande del planeta. El proyecto, diseñado por Populous, reconocida firma estadounidense de arquitectura, promete sorprender por sus dimensiones. A continuación, te contamos dónde se levanta esta monumental obra, cuáles son sus principales características y qué importante evento deportivo aspira a recibir en los próximos cuatro años.

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