El fútbol necesita escenarios deportivos que cuenten con la infraestructura necesaria para recibir a miles de aficionados y garantizar el desarrollo de grandes competiciones. En ese contexto, la capacidad de los estadios se ha convertido en un aspecto que despierta el interés de seguidores y especialistas del deporte rey. Una ambiciosa construcción, iniciada en septiembre de 2024 y respaldada por el Gobierno nacional, busca romper todos los récords y convertirse en el recinto más grande del planeta. El proyecto, diseñado por Populous, reconocida firma estadounidense de arquitectura, promete sorprender por sus dimensiones. A continuación, te contamos dónde se levanta esta monumental obra, cuáles son sus principales características y qué importante evento deportivo aspira a recibir en los próximos cuatro años.

EN ESTE PAÍS SE VIENE CONSTRUYENDO LO QUE SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE DEL MUNDO GRACIAS A CAPACIDAD PARA 115 MIL ESPECTADORES

En distintas partes del mundo existen escenarios deportivos cuya infraestructura destaca por sus dimensiones y características arquitectónicas. Entre los aspectos que más despiertan el interés de los aficionados al fútbol figura la capacidad de sus tribunas, un detalle que podría cambiar con la construcción de un ambicioso proyecto en el continente africano.

Se trata del Estadio Hassan II, que se levanta en Marruecos, específicamente en la localidad de El Mansouria, dentro de la provincia de Benslimane y a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca. Esta última ciudad será una de las sedes que albergará encuentros de la Copa Mundial de Fútbol 2030.

El recinto apunta a convertirse en el estadio con mayor aforo del planeta, con espacio para recibir a 115 mil espectadores a partir de 2028. Según explicó Tarik Oualalou, uno de los principales arquitectos del proyecto, en una entrevista concedida a L’Observateur du Maroc et d’Afrique, la propuesta arquitectónica toma como inspiración el Moussem, una celebración tradicional marroquí en la que las comunidades se congregan para compartir diferentes actividades.

Asimismo, el diseño contempla una imponente cubierta sostenida por una estructura de celosía de aluminio, una de las características más llamativas de la construcción. Así lo detalló Populous, firma estadounidense de arquitectura responsable del proyecto, que también señaló que el estadio cumplirá con todos los requisitos establecidos por la FIFA.

La monumental infraestructura tiene como uno de sus principales objetivos convertirse en escenario de la gran final del Mundial 2030, torneo que organizarán conjuntamente Marruecos, España y Portugal. De concretarse esta posibilidad, el Hassan II no solo destacaría por su capacidad, sino también por convertirse en uno de los protagonistas de una de las citas deportivas más importantes del planeta.

ESTE MODERNO ESTADIO LATINOAMERICANO PROYECTA A INAUGURARSE EN 2027 Y CONTANDO CON EL APORTE DE TECNOLOGÍA CHINA

Ya transcurren los meses de 2026, y desde América Latina, medios reportan los detalles entorno a la edificación de modernas instalaciones deportivas como aquellas vinculadas a recinto cuya modernidad haría que supere al mítico Maracaná brasileño.

Desde Centroamérica puntualmente, hoy llega la noticia referente a los avances del que proyecta ser el Estadio Nacional de El Salvador gracias a construcción realizada por parte de China State Construction e inversión ascendente a los 100 millones de dólares.

Con capacidad para 50 mil personas, y posibilidad de llegar a 60 mil, dicho recinto le ofrecerá a sus espectadores una infraestructura donde resalta la habilitación de área designada para Personas con Discapacidad (PCD), por ejemplo, y asimismo diseño que contempla la incorporación de dos canchas de baloncesto y zona polideportiva destinada a la práctica de otras disciplinas.

Proyectado para inaugurarse en 2027, el Estadio Nacional representa un “proyecto emblemático de la cooperación entre China y El Salvador”, refería el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, durante ceremonia de donación de la maqueta arquitectónica mediante la cual logra visibilizarse cómo quedaría construido en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (Antiguo Cuscatlán).

LAS MÁS RESALTANTES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL ESTADIO NACIONAL DE EL SALVADOR

Iluminación LED de nivel FIFA, y apta para las transmisiones en ultra alta definición.

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados que buscan mejorar la experiencia de los espectadores.

Infraestructura multipropósito e ideal para la práctica del fútbol, y realización de conciertos y eventos culturales.

Accesos y circulación eficientes pensando en las PCD y gran flujo de personas.

Criterios de sostenibilidad gracias al uso de materiales de larga durabilidad y eficiencia energética.