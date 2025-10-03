La cobertura de miel de chancaca, y las grajeas o bolitas multicolores forman parte integral de un manjar sinigual que pertenece a la línea de postres peruanos de mayor trascendencia. Cada periodo de días abarcado por octubre, el país se viste de morado, y junto a ello el consumo de turrón pasa a intensificarse mucho más, e incluso fuera de propio territorio siendo adquirido por empresas de diversos países del mundo, entre los cuales resalta uno sudamericano hacia el mismo mes de 2024.

EN ESTE PAÍS SUDAMERICANO SE CONSUME MAYOR CANTIDAD DE TURRÓN DESPUÉS DE PERÚ

Llega el denominado ‘Mes Morado’, y aparte de Perú, otro país sudamericano llama la atención por exportar el delicioso turrón consumido mayormente entre agosto y octubre.

Es precisamente ese rango de periodo de días que han sido considerados junto a los primeros de 2024, para dar a conocer mediante la Asociación de Exportadores (ADEX), que el colorido y delicioso postre nacional ha sumado más de 200 mil dólares en cuanto a exportaciones se refiere.

Al respecto, te contamos que Estados Unidos lidera listado de países del mundo hacia donde el turrón peruano llega durante cada año, mientras Chile se sitúa en segundo lugar representando a Sudamérica, y el resto de estas naciones termina conformando ranking acerca de envíos al exterior realizados durante los primeros 8 meses:

Países Bajos

Italia

Japón

España

Canadá

Bolivia

Bélgica

Suiza

Asimismo, y según lo precisan las cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y agosto de 2024, y por montos mucho menores, Francia, Singapur y Aruba también terminan resaltando en ranking de países exportadores del turrón peruano, siendo las siguientes empresas aquellas identificadas como compradoras a nivel internacional:

Gerald & Camila Export E.I.R.L.

Barletta S.A.

Karlini International Foods S.A.C.

Fábrica de Chocolates La Ibérica S.A.

Industria Panificadora San José S.A.

Peruvian Collcas Foods S.A.C.

Corporación M&K Business S.A.C.

CV EXIMP S.A.C.

Inca Global Export S.A.C.

LA RELACIÓN DEL TURRÓN DE DOÑA PEPA CON EL CULTO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Las leyendas coloniales coinciden en afirmar que existe un lazo y afinidad histórica entre el afamado turrón de Doña Pepa, y el Cristo de Pachacamilla.

El portal oficial de la Marca Perú, también, se suma y resalta este pasaje histórico suscitado durante octubre de la época colonial.

Josefa Marmanillo iba perdiendo movilidad en sus brazos, y estaba costándole el traslado por sus propios medios.

Al igual que el resto de esclavos, sufrió la dura vida de pertenecer al pueblo afrodescendiente que era castigado y obligado a cumplir las más duras órdenes por parte de los colonos.

Lo trágico se apoderaba de la vida de “Doña Pepa”, pero apareció la misericordia del Señor de los Milagros para otorgarle más años de vida.

Durante una de sus procesiones y recorridos por las calles de Lima, la imagen del Cristo de Pachacamilla se encontró con Josefa.

El relato tradicional cuenta que la esclava de raza negra encomendó su salud y elevó sus plegarias al Señor de los Milagros para realizarle una promesa a cambio de su mejoría.

En la misma ofrenda, Josefa Marmanillo le prometió al Cristo de Pachacamilla que inventaría un dulce en su honor si cumplía con sus ruegos.

Luego de aquel emotivo momento lleno de fe, “Doña Pepa” se sentiría mucho mejor y luciría recuperada milagrosamente.

Días después, le daría vida al emblemático y majestuoso dulce limeño preparado a base de harina con miel de chancaca y manteca.

VIDEO PARA QUE CONOZCAS CÓMO SE PREPARA UN TURRÓN DE DOÑA PEPA EN OCTUBRE 2025

El postre peruano creado en la época colonial se ha convertido en un producto que no tiene fecha de consumo ni venta comercial, aunque es característicamente asociado al mes morado.

Coincidiendo con los ritos religiosos de octubre por las procesiones del Señor de los Milagros, recuerda que el tradicional turrón de Doña Pepa como un clásico de la repostería peruana, también puede ser preparado en diversas versiones y variedades.