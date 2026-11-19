Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que comenzó a celebrarse en 1992 por iniciativa de Thomas Oaster, entonces director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas. Esta efeméride busca reconocer los aportes de los hombres a sus familias, comunidades y distintos ámbitos de la sociedad, además de destacar sus cualidades y contribuciones positivas. Si estás buscando una manera especial de saludarlos en esta jornada, aquí encontrarás una selección de mensajes y dedicatorias para compartir. Hemos reunido frases breves, emotivas, divertidas y llenas de cariño que puedes enviar a tus amigos, familiares o personas importantes para recordarles cuánto significan y hacer que este día sea aún más especial.

¿No sabes cómo felicitarlos? Los mejores mensajes por el Día Internacional del Hombre para compartir

¡Feliz Día del Hombre! Eres único e invaluable.

Hoy celebramos tu fortaleza y dedicación. ¡Felicidades!

Gracias por ser un ejemplo de nobleza y valor.

¡Disfruta tu día, lo tienes bien merecido!

Aplausos para un hombre que siempre da lo mejor.

¡Eres inspiración y fuerza! Feliz Día del Hombre.

Un hombre íntegro como tú merece lo mejor.

Hoy es tu día, ¡que lo disfrutes al máximo!

¡Felicidades! Tu esencia hace la diferencia.

Gracias por ser un pilar de apoyo y confianza.

¡Hoy celebramos todo lo que eres!

¡Feliz día! Sigue brillando como siempre.

Un brindis por tu esfuerzo y dedicación.

Eres ejemplo de carácter y determinación.

¡Feliz Día del Hombre! Sigue siendo auténtico.

Hoy es tu día, ¡que nadie te lo quite!

Hombres como tú hacen del mundo un mejor lugar.

Frases del Día del Hombre para amigos

¡Feliz Día del Hombre, amigo! Eres de los buenos.

Gracias por ser un amigo leal y un gran hombre.

Hoy celebramos a los hombres increíbles como tú.

¡Eres un ejemplo de amistad y fuerza!

Brindemos por ti, un verdadero amigo y caballero.

Tu apoyo y compañía siempre son invaluables.

¡Felicidades! Ser tu amigo es un honor.

Eres el tipo de hombre que hace que la amistad valga la pena.

¡Feliz día, bro! Sigamos conquistando la vida juntos.

En el Día del Hombre, celebro tu amistad y tu esencia.

Eres un amigo que siempre está ahí cuando se necesita.

¡Gracias por demostrar que la verdadera amistad sí existe!

En este día especial, te reconozco como un hombre ejemplar.

¡Por muchos años más de bromas y aventuras juntos!

Eres un amigo que hace la diferencia en cada paso.

¡Feliz Día del Hombre! Nunca cambies tu esencia.

Un brindis por los hombres honestos y amigos como tú.

Frases graciosas para el Día del Hombre

Hoy es el Día del Hombre, ¡pero sigues sin el control remoto!

¡Felicidades! Hoy puedes decir “sí, querida” con orgullo.

En el Día del Hombre, recuerda: ¡la parrilla te espera!

¡Hoy mandas tú! Pero solo hasta que llegue ella.

Es tu día... aunque nadie se acuerde, ¡felicidades!

Aprovecha, es tu día... ¡pero no abuses del fútbol!

Hoy puedes hacer lo que quieras... ¡solo pide permiso primero!

Día del Hombre: el único día donde puedes evitar arreglar algo.

¡Felicidades! Pero el perro sigue siendo el favorito.

Hoy puedes comer lo que quieras... siempre que lo cocines tú.

Día del Hombre: cuando celebramos que aún no te olvidan.

¡Disfruta! Porque mañana todo vuelve a la normalidad.

Te deseo un feliz día... ¡sin olvidarte de sacar la basura!

Hoy es tu día, pero sigue habiendo que lavar los platos.

Aprovecha, hoy no te dirán “hazlo tú mismo”.

Día del Hombre: esa rara ocasión en que no tienes que pedir permiso para ser tú.

¡Felicidades! Hoy puedes usar el taladro... aunque no haya nada que reparar.