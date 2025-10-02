Anualmente, las ciudades más importantes del mundo reciben a personas de otras nacionalidades, y ellos con la mira puesta en conocer atractivos destinos, pero también forjarse un mejor futuro en cuanto al aspecto económico se refiere. En ese sentido, hoy resulta llamativa la publicación realizada por parte de Internations, y mediante la cual se dan a conocer los detalles entorno al Índice de Trabajo en el Extranjero 2025 que revela el liderazgo de varios países latinoamericanos gracias a expatriados.

ESTOS SON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE LIDERAN ÍNDICE DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 2025

Diversos desafíos son los que afrontan las personas que deciden viajar al exterior para mejorar calidad de vida sobre todo, estando hoy precisamente incluidas en el denominado Índice de Trabajo en el Extranjero 2025 que elabora Internations, y revela los nombres de los países donde los expatriados han logrado excelente equilibrio entre la vida laboral y personal.

Según la información compartida de manera oficial, y sin destacar a naciones siempre vinculadas a la tranquilidad para vivir como Suiza y Canadá, Panamá lidera el Expat Insider 2025, y esto gracias a más allá de las oportunidades laborales ofrecidas.

Para Internations, el número 1 ocupado por dicho país latinoamericano en Índice de Trabajo en el Extranjero 2025, revela un "resultado especialmente interesante" considerando que la búsqueda de empleo “no es la principal motivación de los expatriados” que deciden viajar hacia ese territorio.

A propósito del ranking mundial, resulta importante destacar la presencia de México y Colombia como otras de las naciones donde los migrantes se encuentran felices radicando, valorándose así tanto el bajo costo de vida como la accesibilidad a una vivienda.

JUNTO A PANAMÁ, COLOMBIA Y MÉXICO, ESTOS SON LOS OTROS PAÍSES DEL MUNDO QUE RESULTAN IDEALES PARA EXPATRIADOS

1- Panamá

2- Colombia

3- México

4- Tailandia

5- Vietnam

6- China

7- Emiratos Árabes Unidos

8- Indonesia

9- España

10- Malasia

ESTOS SON LOS 20 PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO, SEGÚN INFORME MUNDIAL DE 2024

Anualmente, y desde hace 12 años aproximadamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Internacional de la Felicidad en el marco de la conmemoración de una serie de efemérides que tienen como objetivo el de poder sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, siendo dicho acontecimiento el que promueve el bienestar de las personas a través de una meta humana fundamental encontrada en más de 20 países clasificados por grupos de edad.

Cada territorio del mundo presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe publicado todos los 20 de marzo, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por sétima ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad basado en datos recogidos de encuestas realizadas a personas viviendo en 143 escenarios distintos, este es el listado conformado por los 20 países más felices del mundo hacia el 2024:

1- Finlandia

2- Dinamarca

3- Islandia

4- Suecia

5- Israel

6- Países Bajos

7- Noruega

8- Luxemburgo

9- Suiza

10- Australia

11- Nueva Zelanda

12- Costa Rica

13- Kuwait

14- Austria

15- Canadá

16- Bélgica

17- Irlanda

18- República Checa

19- Lituania

20- Reino Unido

Con respecto a Finlandia, y de acuerdo a información compartida por CNN, podemos destacar que además de poseer un clima fresco y cálido, también existe mucha honradez entre ciudadanos e inmigrantes que son recibidos con alegría.