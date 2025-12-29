Las celebraciones llevadas a cabo desde la noche de cada 31 de diciembre, suelen reunir a las familias de gran parte del mundo, sin embargo, dicha fecha no representa jornada festiva para un porcentaje menor de poblaciones a nivel global. Con respecto a los festejos de bienvenida al 2026, te revelamos el listado integrado por parte de países que llaman la atención debido a conmemoración del Año Nuevo de manera diferenciada, y sin regirse bajo el calendario gregoriano iniciado con el 1 de enero.

EL LISTADO DE PAÍSES QUE NO FESTEJAN AÑO NUEVO CADA 1 DE ENERO

Conforme pasa el tiempo, la influencia de diversos aspectos culturales sobre fechas calendarizadas, por ejemplo, e índole católico en algunos casos, termina generando que de manera muy particular no todos los países del mundo, celebren la llegada del Año Nuevo desde las 12 del 1 de enero.

Es así como tradicional y anualmente, tanto Perú como el resto de territorios sudamericanos, conmemoran el inicio de nuevo periodo integrado por 365 días, a partir de dicha jornada, mientras estas otras naciones, vienen a regir sus políticas de desarrollo, considerando el diferenciado festejo de eventos muy particulares:

CHINA

- Celebración de Año Nuevo en la Fiesta de la Primavera, y guiado por un calendario lunisolar que determina goce de inicio de ciclo entre los meses de enero y febrero.

ARABIA SAUDITA

- Regidos por el calendario Hijri, los habitantes de este país asiático se encuentran impedidos de festejar el tradicional Año Nuevo de cada 1 de enero.

INDIA

- Es entre octubre y noviembre, y contando con una duración de hasta 5 días, que el calendario lunar hindú rige sobre el país donde el Diwali o Festival de las Luces, termina festejándose anualmente.

Cabe resaltar, que asimismo los países de Israel e Irán, y también Etiopía conmemorando su Enkutatash durante la jornada del 11 de setiembre, entre otros como Nepal regido bajo el calendario Bikram Sambat, son otras de las naciones que componen particular listado integrado por quienes no festejan el Año Nuevo cada 1 de enero de manera tradicional.

ESTO SE CELEBRA CADA 31 DE DICIEMBRE EN PERÚ

A nivel mundial, miles de millones son las familias que despedirán el 2024 a lo grande, y en Perú igualmente cargada de tradiciones llevadas a cabo de diversas formas durante el martes 31 de diciembre, fecha que marca el cierre de otro periodo anual compuesto por 365 días.

Tal y como ocurre considerando el calendario gregoriano, un día después el país dará inicio al denominado Año Nuevo que arranca oficialmente el miércoles 1 de enero, siendo la Nochevieja aquella jornada diurna donde las personas suelen esperar las 12 vestidos de amarillo o blanco también hasta con ropa interior para la buena suerte y abundancia.

Con respecto a este 31 de diciembre, resulta importante destacar que las tradiciones, prácticas o costumbres entorno a la despedida del presente periodo anual, también están caracterizadas por la compra de uvas verdes en su mayoría, el encendido de pirotecnia, curiosamente correr con una maleta, realizarse baños de florecimiento, y de manera simbólica atraer la fortuna mediante el ritual de las lentejas.

ASÍ NACIÓ LA TRADICIÓN DE COMER 12 UVAS TRAS RECIBIR EL AÑO NUEVO

La llegada de un Año Nuevo siempre es sinónimo de júbilo, fiesta y esperanza de un futuro mejor en medio de situaciones vividas negativamente durante los últimos 365 días, pero que a través del consumo de 12 uvas podría representar el comienzo de una temporada llena de dicha.

En Perú y otras partes del mundo, los preparativos desde la Nochevieja contiene una gran variedad de rituales y/o cábalas generadas a partir de creencias arraigadas en el imaginario popular, cuyo origen más conocido y extendido se sitúa en el viejo continente y más puntualmente España.

Al sur de dicho país ubicado en la península ibérica, unos productores de uva de la ciudad de Alicante, fueron testigos de la buena cosecha de la nutritiva fruta tras la tradicional fructificación producida en 1909, y desde entonces tuvieron la ingeniosa idea de promocionar su consumo e incrementar ventas de las que pasaron a denominar como “uvas de la suerte” entregadas en paquetes con 12 unidades incluidas.

Según relata la tradición arraigada en Europa y también Latinoamérica, el simbolismo de esta fruta consumida de color verde mayormente, guarda vínculo numerológico con todos los meses del año, si bien la versión expuesta es la que posee mayor credibilidad, existe otra que data de 29 años atrás cuando registros de diarios hacían menciones acerca de la clase burguesa y su manera de recibir el Año Nuevo.

Con respecto a esta versión acerca del origen de las tradicionales 12 uvas, resulta importante recordar que durante el año de 1882, la élite de la sociedad española ya solía festejar la Nochevieja ingiriendo champán y a la vez el milenario, refrescante y simbólico fruto, y por ese motivo la creencia está basada en que un grupo de madrileños de clase más humilde decidió ironizar con esta costumbre acudiendo a la Puerta del Sol para burlarse mediante su consumo al son de las campanadas.

Tras hacerlo en la plaza de la ciudad, el hecho destacó y pasó a la historia por haber representado una acción de revuelta cuyo resultado explica la razón de que en pleno siglo XXI aún algunas personas lo utilicen como ritual cabalístico de cada fin de año.