Por Redacción EC

Septiembre llega con una invitación para quienes disfrutan de viajar, explorar y descubrir nuevas historias en cada rincón del Perú. Los aficionados a la aventura, el ecoturismo y el turismo vivencial encontrarán en distintas regiones paisajes sorprendentes, tradiciones ancestrales y experiencias capaces de conectar al visitante con las comunidades locales. La gastronomía también ocupa un lugar especial, con platos que conservan los sabores propios de cada territorio. A esto se suman festividades emblemáticas que llenan de vida calles y plazas durante el mes. Todo ello convierte a septiembre en una temporada propicia para hacer las maletas y emprender una nueva ruta.