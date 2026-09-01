Septiembre llega con una invitación para quienes disfrutan de viajar, explorar y descubrir nuevas historias en cada rincón del Perú. Los aficionados a la aventura, el ecoturismo y el turismo vivencial encontrarán en distintas regiones paisajes sorprendentes, tradiciones ancestrales y experiencias capaces de conectar al visitante con las comunidades locales. La gastronomía también ocupa un lugar especial, con platos que conservan los sabores propios de cada territorio. A esto se suman festividades emblemáticas que llenan de vida calles y plazas durante el mes. Todo ello convierte a septiembre en una temporada propicia para hacer las maletas y emprender una nueva ruta.

De norte a sur, pasando por los destinos del centro del país, septiembre ofrece alternativas para todos los gustos y formas de viajar. Cada lugar combina atractivos naturales, riqueza cultural, sabores irresistibles y una hospitalidad que muchas veces termina convirtiendo al visitante en un viajero recurrente. Entre montañas, valles, bosques, playas y pueblos cargados de tradición, el recorrido permite conocer una diversidad que difícilmente cabe en un solo viaje. Las celebraciones regionales añaden música, color y costumbres a esta experiencia. Así, el Perú se prepara para recibir a quienes quieran recorrer sus destinos durante este mes y llevarse consigo recuerdos que inviten a volver.

Por el norte del Perú: Lambayeque, Cajamarca, Talara y Tumbes los espera para la buena aventura con caminatas

Recorrer el norte peruano, donde el mar, la naturaleza y la historia se encuentran en escenarios llenos de encanto. En Talara, Piura, la XXVIII Semana Turística, que se extiende del 1 al 26 de septiembre, celebra playas de arena clara, aguas cálidas y un sol que acompaña durante gran parte del año. Sus costas también convocan a surfistas y aficionados a los deportes náuticos, mientras las aguas abiertas ofrecen la posibilidad de observar el paso de las ballenas jorobadas. Más al este, el Parque Nacional de Cutervo conmemorará el 20 de septiembre sus 65 años de creación, protegiendo una extraordinaria riqueza natural. Entre la Cordillera de los Tarros y las nacientes de la cuenca del Marañón, el visitante encuentra paisajes donde la biodiversidad es la gran protagonista.

En Tumbes, mientras tanto, Villa Puerto Pizarro convertirá septiembre en una celebración dedicada a uno de sus mayores tesoros naturales: el manglar. El XXVIII Festival del Manglar reunirá actividades orientadas a destacar el valor de este ecosistema y su papel frente al cambio climático y en el desarrollo sostenible de las comunidades. La ruta continúa hacia Lambayeque, donde la llamada “Capital de la Amistad” se prepara para conmemorar el 19 de septiembre el XVII aniversario del Museo de Sitio Chotuna-Chornancap. Ubicado entre las imponentes huacas que le dan nombre, el recinto permite acercarse a la historia de una antigua civilización. Entre piezas arqueológicas, nuevos hallazgos y la recreación de la llegada de Naylamp, el pasado vuelve a cobrar vida ante los ojos del visitante.

Por el centro del Perú: Huancayo, Chanchamayo y toda la región Junín, por otro lado, Pasco espera en sus festividades

Huancayo llevará al corazón de una de sus celebraciones más emblemáticas, cuando Sapallanga rinda homenaje a la Virgen de Cocharcas, cuya festividad central se vivirá el 8 de septiembre. Reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2014, esta tradición reúne fe, música, danzas y costumbres profundamente arraigadas en el Valle del Mantaro. La devoción también se extiende por Apata, Marcatuna, Orcotuna y Tres de Diciembre, donde las misas, novenas y procesiones convocan a numerosos creyentes. El recorrido por Junín puede complementarse con visitas a la Reserva Nacional de Junín, la laguna de Paca y ciudades como Huancayo, Tarma y Jauja. Así, la celebración se convierte también en una puerta para descubrir los paisajes y la riqueza cultural de la región.

Más hacia el centro del país, Chanchamayo se vestirá de fiesta para conmemorar su 49 aniversario de creación política y los 157 años de fundación de La Merced, su ciudad capital. La celebración reunirá actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas que pondrán en vitrina a esta tierra reconocida como la “Capital cafetalera del Perú”. En Pasco, el distrito de Huayllay también tendrá una agenda especial con el XXX Festival Rural Tour Huayllay 2026, los días 5 y 6 de septiembre. El Bosque de Piedras será escenario de concursos de avistamiento de aves, biciturismo, danzas típicas, juegos ancestrales y actividades ganaderas. Entre artesanía, caballos de paso y tradiciones locales, septiembre ofrecerá una oportunidad para conocer un Perú que celebra su identidad a través de sus pueblos.

Por el sur del Perú: Paracas mezcla cultura y aventura para recibir a los turistas en sus reservas y sus museos

Pisco envuelta en historia, tradición y celebrará durante su 59.ª Semana Turística, una jornada que coincidirá con la conmemoración, el 8 de septiembre, de los 206 años del desembarco de la Expedición Libertadora encabezada por el general José de San Martín en la bahía de Paracas. La Plaza de Armas será el punto de encuentro para una solemne ceremonia protocolar que dará paso al tradicional desfile cívico, escolar y militar. Durante la semana, las calles y espacios públicos también serán escenario de diversas actividades que buscan resaltar la identidad de esta provincia costera. Entre ellas destacan la elección de la Señorita Pisco 2026, competencias deportivas y exposiciones culturales. La celebración continuará con una sesión solemne y espectáculos artísticos que reunirán a autoridades y población local.

A pocos kilómetros, la Reserva Nacional de Paracas también tendrá motivos para celebrar durante este mes, al conmemorar un nuevo aniversario de su creación. El 25 de septiembre se cumplirán 51 años desde que este extraordinario espacio fue reconocido como área natural protegida por el Estado. Sus paisajes desérticos frente al océano, junto con su riqueza de fauna y ecosistemas marinos, convierten a la reserva en uno de los grandes atractivos turísticos de la costa peruana. Septiembre ofrece así una oportunidad para recorrer Pisco y Paracas mientras historia y naturaleza comparten protagonismo. Entre ceremonias, festividades y paisajes frente al mar, el visitante puede descubrir una región donde cada rincón guarda parte de la memoria del Perú.

La selva también tiene sus encantos: Amazonas y Madre de Dios, regiones exóticas que nadie puede dejar de visitar

Chachapoyas, capital de Amazonas, el 5 de septiembre conmemorará 488 años de su fundación española. La fecha se presenta como una ocasión para recorrer sus calles, reencontrarse con sus paisajes y descubrir los tesoros que se esconden en sus alrededores. Amazonas se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, con una riqueza que encuentra en la fortaleza de Kuélap uno de sus mayores símbolos. Sus imponentes construcciones de piedra, levantadas en medio de un paisaje de montaña, han convertido a este legado arqueológico en un referente comparable, por su belleza, con Machu Picchu. La visita permite adentrarse en un territorio donde historia y naturaleza parecen caminar de la mano.

Más al sur, Madre de Dios se prepara para convertirse en escenario de una celebración que reúne identidad, tradición y biodiversidad: la fiesta “Sine do end dari”, expresión que significa “Fiesta de mi tierra”. Durante septiembre, la festividad desplegará una feria gastronómica y artesanal junto con demostraciones de costumbres indígenas, como el pilado de arroz, el tejido en crizneja y el pelado de castaña. También habrá presentaciones de masato, danzas, música y rituales amazónicos vinculados al tabaco, el fuego y el agua. A esta experiencia se suma la Reserva Nacional Tambopata, que el 4 de septiembre celebrará 26 años como área natural protegida. Entre actividades científicas, recorridos interpretativos y jornadas de monitoreo de fauna, Madre de Dios mostrará al visitante la riqueza de una Amazonía que permanece viva.

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