Desde este lunes 5 de octubre, el tránsito en uno de los principales accesos al Callao comenzó a enfrentar una nueva prueba. El cierre temporal de las vías auxiliares de la avenida Elmer Faucett, debido a las obras del Metro de Lima, provocó mayor congestión y retrasos de hasta una hora. La medida alcanza a los vehículos particulares y de transporte público que se desplazan entre Ventanilla y San Miguel. Durante este periodo, los conductores deberán circular por los tres carriles habilitados en cada sentido de la avenida. El cambio busca permitir la ejecución de los trabajos sin detener por completo el tránsito.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la restricción será temporal y recomendó a los usuarios tomar previsiones antes de iniciar sus recorridos. La intervención forma parte de los trabajos destinados a construir un acceso hacia la estación El Olivar de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Mientras avanzan las obras, Faucett se convierte en un punto donde cada desplazamiento puede tomar más tiempo de lo habitual. Ante este escenario, la autoridad pidió considerar rutas y tiempos adicionales. La recomendación busca reducir el impacto de las demoras durante los próximos desplazamientos.

Estos son las vías que se han habilitado para que los conductores puedan desplazarse por la avenida Faucett

La intervención en la avenida Elmer Faucett se extiende por unos 400 metros de sus vías auxiliares, entre los paraderos Aduanas y El Olivar, en ambos sentidos. Durante los trabajos, el tránsito será trasladado hacia la calzada principal para mantener la circulación vehicular. El cierre permitirá avanzar con la construcción del primer acceso a la estación E4-05 El Olivar. La futura estación forma parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao y se encuentra en el cruce de Faucett con El Olivar. En medio de la intervención, la señalización marcará el camino para quienes atraviesen este tramo.

Mientras las máquinas avanzan, agentes de la Policía Nacional, orientadores y personal técnico de la ATU estarán en la zona para apoyar el desplazamiento de los vehículos. La autoridad recordó que la restricción es temporal y pidió a los conductores anticipar sus recorridos para evitar mayores retrasos. La ATU también anunció que informará sobre nuevas modificaciones de tránsito vinculadas a las obras del Metro. La estación El Olivar ya registra un avance físico de 59,53 %, mientras sus obras civiles alcanzan el 92,70 %. El cierre actual representa así otro paso en la construcción de esta infraestructura.

Viajar de norte-sur se reducirá en una hora de viaje y atenderá a cerca de 2 millones de pasajeros por día

El mapa del transporte limeño proyecta un nuevo escenario con la futura Línea 3 del Metro de Lima, que atravesará 34 kilómetros entre Comas y San Juan de Miraflores. A lo largo de este recorrido se levantarán 28 estaciones para conectar distintos puntos del eje norte-sur de la capital. La obra apunta a reducir viajes que actualmente pueden superar las dos horas y media hasta aproximadamente 54 minutos. Con este cambio, miles de pasajeros podrían recuperar parte del tiempo que hoy pasan diariamente en el tráfico. La demanda estimada alcanza cerca de dos millones de usuarios cada día.

En paralelo, la Línea 4 plantea conectar Lima de este a oeste mediante un trayecto de casi 24 kilómetros. El proyecto unirá Santa Anita con Bellavista y busca recortar los desplazamientos de hasta dos horas y 40 minutos a unos 44 minutos. La infraestructura apunta a convertirse en otra pieza clave para aliviar la congestión que soportan las principales vías de la ciudad. Según las proyecciones, alrededor de un millón de pasajeros utilizarían este servicio diariamente. Así, ambos proyectos avanzan como parte de una transformación esperada en la movilidad de la capital.

Lima tendrá una red más conectada y articulada para dar un mejor transporte y un desplazamiento de los usuarios

Mientras Lima proyecta nuevas rutas para movilizar a millones de pasajeros, el diseño del sistema integrado de transporte también contempla puntos estratégicos para conectar sus distintos servicios. En este escenario, se han establecido varias estaciones de interconexión que permitirán enlazar las futuras líneas del Metro con las opciones de transporte que ya operan en la ciudad. La intención es facilitar los trasbordos y hacer más continuo el desplazamiento de los usuarios. Estos puntos se convertirán en espacios clave para unir diferentes recorridos. Así, el transporte limeño busca avanzar hacia una red más conectada y articulada:

Línea 3 del Metro:

Estación Central: conexión con el Metropolitano y la Línea 2.

Estación Conde de San Isidro (Av. Arequipa con Av. Javier Prado): conexión con la Línea 4 y los corredores azul y rojo.

Estación Cabitos: conexión con la Línea 1 del Metro.

Línea 4 del Metro:

Estación Carmen de la Legua: conexión con la Línea 2.

Eje de las avenidas La Marina y Javier Prado: conexión con el corredor rojo.

Estación Conde de San Isidro: conexión con la Línea 3.

Estación La Cultura: conexión con la Línea 1.

Estación Mercado de Santa Anita: conexión con la Línea 2.

Estas interconexiones han sido planificadas para facilitar el tránsito entre distintos sistemas, permitiendo a los usuarios realizar viajes más cortos y con menos transbordos.

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