Por Redacción EC

Desde este lunes 5 de octubre, el tránsito en uno de los principales accesos al Callao comenzó a enfrentar una nueva prueba. El cierre temporal de las vías auxiliares de la avenida Elmer Faucett, debido a las obras del Metro de Lima, provocó mayor congestión y retrasos de hasta una hora. La medida alcanza a los vehículos particulares y de transporte público que se desplazan entre Ventanilla y San Miguel. Durante este periodo, los conductores deberán circular por los tres carriles habilitados en cada sentido de la avenida. El cambio busca permitir la ejecución de los trabajos sin detener por completo el tránsito.