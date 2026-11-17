Lima Metropolitana y el Callao atravesaron el lunes 16 una jornada marcada por el intenso calor, con temperaturas que sorprendieron a los habitantes de ambas jurisdicciones. En algunos puntos de la capital, los termómetros alcanzaron los 33 °C, mientras que el primer puerto también registró valores poco habituales para noviembre. Así lo reportaron los especialistas de ASISMET (Astronomía, Meteorología y Sismología), que dieron cuenta de este episodio de altas temperaturas.

El distrito de Carabayllo encabezó el registro de calor con 33 °C, aunque la sensación térmica llegó hasta los 36 °C, intensificando el bochorno entre sus vecinos. La situación también llamó la atención en el Callao, donde la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez marcó 30,8 °C. Esta cifra representó un nuevo antecedente de temperatura para noviembre en el primer puerto.

El Callao llegó a los 30 °C siendo uno de los registros más llamativos de la jornada

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró una temperatura que llamó la atención de los especialistas. El lunes 16 de noviembre, su estación meteorológica, situada a 12 metros sobre el nivel del mar, alcanzó los 30,8 °C, según el reporte difundido por ASISMET. La cifra se convirtió en uno de los registros más llamativos de la jornada y evidenció la intensidad del calor en el primer puerto.

Pero el dato no solo destacó por su magnitud, sino también por la fecha en que se produjo. Según ASISMET, fue el día más temprano del año en que el aeropuerto llegó a los 30 °C, superando el antecedente del 17 de diciembre de 1997. De esta manera, el registro de 2026 se adelantó aproximadamente un mes respecto a aquella marca histórica.

Entre junio y septiembre, los valores más altos oscilaron principalmente entre los 23 °C y 26 °C

El comportamiento del clima durante 2026 también quedó reflejado en el gráfico elaborado con información de CORPAC, que muestra las variaciones diarias de las temperaturas máximas y mínimas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entre junio y septiembre, los valores más altos oscilaron principalmente entre los 23 °C y 26 °C. Sin embargo, a partir de octubre, la curva comenzó a elevarse de manera sostenida.

El incremento se hizo más evidente durante noviembre, cuando las temperaturas máximas experimentaron un ascenso pronunciado hasta alcanzar los 30,8 °C. Pero el calor no se concentró únicamente en las horas de mayor radiación solar, pues las temperaturas mínimas también subieron hasta aproximadamente los 25 °C en el último registro. Un comportamiento que refleja la persistencia de las altas temperaturas incluso durante la noche.

Conoce los diferentes distritos de Lima Metropolitana que sufrieron estas olas de calor

El intenso calor que envolvió a Lima Metropolitana y el Callao el lunes 16 de noviembre quedó reflejado en el reporte de ASISMET, elaborado con información del Senamhi, CORPAC y estaciones meteorológicas Davis. El registro permitió conocer las temperaturas máximas alcanzadas en distintos puntos de la capital y el primer puerto, donde varios distritos soportaron valores cercanos a los 33 °C.

Carabayllo encabezó el listado con 33 °C, seguido de La Molina, que llegó a los 32 °C. En tanto, San Juan de Lurigancho, Ate, San Borja, Rímac, Cercado de Lima, Surco, Jesús María y San Martín de Porres alcanzaron los 31 °C. Por su parte, Santa Anita, Callao, Santa Rosa y Cieneguilla registraron máximas de 30 °C.

El calor también se hizo sentir en otros sectores, aunque con temperaturas ligeramente menores. Villa María del Triunfo, Chaclacayo y Ñaña marcaron 29 °C, mientras que Chosica llegó a los 28 °C. Las cifras evidenciaron diferencias térmicas dentro de la capital: las zonas más alejadas del litoral, como Carabayllo y La Molina, concentraron los registros más elevados.

Esta es la razón por las cuales se siente tanto calor en Lima durante la estación de la primavera

Aunque la primavera todavía se extiende hasta diciembre en el hemisferio sur, la costa peruana atraviesa una temporada marcada por temperaturas más cálidas de lo habitual. Este comportamiento responde, entre otros factores, al calentamiento de la superficie del mar, que viene modificando las condiciones climáticas del litoral. En este escenario, el fenómeno de El Niño Costero adquiere especial relevancia por su influencia en el comportamiento atmosférico.

En Lima y Callao, sus efectos se hacen sentir con jornadas en las que los termómetros rozan o superan los 30 °C, pese a que el verano aún no ha comenzado. Los registros del lunes 16 de noviembre evidenciaron la intensidad del calor en distintos sectores de la capital y el primer puerto. Las cifras también dejaron en evidencia temperaturas inusuales para esta etapa del calendario meteorológico.

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