Durante varios días, el litoral peruano enfrentará un escenario de riesgo debido al incremento inusual de la altura de las olas, según el aviso oficial de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra. Desde la tarde del sábado 6 y hasta el jueves 11 de diciembre, diferentes tramos de la costa peruana registrarán variaciones en la intensidad del mar que obligarán a suspender actividades portuarias y limitar el uso recreativo de las playas.

Las autoridades han advertido que la fluctuación de las olas será distinta en cada región, lo que exige una vigilancia constante y medidas de prevención inmediatas para evitar accidentes y daños materiales. Descubre en qué zonas se registrarán los oleajes.

¿QUÉ ZONAS DEL LITORAL ESTARÁN BAJO ALERTA POR OLEAJES ANÓMALOS?

A lo largo de toda la costa peruana se presentará un incremento irregular de la altura del mar, aunque no en la misma intensidad. En la franja norte, el oleaje comenzará con ligera intensidad la tarde del 6 de diciembre, aumentará a nivel moderado al iniciar la madrugada del domingo 7 y volverá a condiciones más estables durante la noche del lunes 8.

En la zona central, el fenómeno arrancará con olas ligeramente elevadas el lunes 8 por la madrugada, pasará a una fase moderada en las primeras horas del martes 9 y reducirá su fuerza nuevamente hacia el miércoles 10.

Sectores como Salaverry, Pisco, y los tramos comprendidos entre ambos puntos, así como la ruta entre Pisco y San Juan de Marcona, tendrán un comportamiento similar, aunque en este último predominara el movimiento anómalo en la tarde del miércoles 10. En el extremo sur, únicamente se espera oleaje ligero durante esa misma jornada.

¿CÓMO CLASIFICA LA MARINA DE GUERRA LA INTENSIDAD DE ESTOS OLEAJES?

La Marina emplea una escala que permite identificar los niveles de riesgo según la altura alcanzada por las olas. Cuando la intensidad es ligera, el mar presenta olas que llegan hasta un 50% por encima del promedio habitual. En el nivel moderado, la elevación puede duplicar la altura normal. Si el oleaje se considera fuerte, las olas pueden alcanzar entre dos y tres veces su tamaño regular.

Cada categoría implica peligros distintos tanto para embarcaciones como para personas que se encuentren en la costa, razón por la cual el monitoreo debe mantenerse activo mientras dure la alerta, según informa la plataforma Infobae.

Oleajes anómalos.

¿QUÉ MEDIDAS SE RECOMIENDAN PARA REDUCIR LOS RIESGOS?

Las autoridades han enfatizado la necesidad de adoptar acciones preventivas mientras dure la alerta por el comportamiento irregular del mar. El Indeci ha pedido a los municipios informar de manera clara a la población y priorizar la seguridad en las zonas costeras. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Limitar la pesca artesanal y las faenas marítimas.

Suspender las labores en muelles y terminales.

Retirar o asegurar las embarcaciones menores.

Evitar actividades deportivas o recreativas en las playas.

No instalar carpas o campamentos cerca de la orilla.

Mantenerse atento a los informes actualizados que emitan las autoridades.

