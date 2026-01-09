El auge de las denominadas tiendas por conveniencia tiene en Oxxo a la cadena de FEMSA que desde el 2018 a nivel nacional, se encarga de brindar una amplia oferta de productos y servicios. Con respecto hoy a una nueva inauguración de tienda, llama la atención aquella producida en estación puntual de la Línea 1 del Metro de Lima, y esto tras revelarse mediante redes sociales que representa la primera abierta a usuarios desde los ambientes de dicho tren eléctrico cuyo recorrido abarca 9 distritos.

OXXO APERTURA TIENDA EN ESTA ESTACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

La innovación y el posicionamiento de marca, hoy son características que mejor explican las bondades entorno a la inauguración del primer Oxxo en una parada fija de la Línea 1 del Metro de Lima.

Desde mediados de diciembre 2025, los viajes en tren eléctrico, y para trasladarse de San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador, por ejemplo, son cada vez más dulces gracias a la posibilidad de adquirir variados productos comestibles ofrecidos por parte de la cadena de FEMSA, y dentro de la Estación Gamarra victoriana.

Así termina produciéndose la inauguración de la primera tienda Oxxo en instalaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, y como marca busca ampliar presencia tras apertura de locales que evidencian alianzas estratégicas con reconocidas empresas del país.

LA NUEVA TIENDA TEMÁTICA DE OXXO EN ALIANZA CON MENTOS

Con 7 años instalado sobre territorio peruano, Oxxo ha logrado consolidarse en un exigente mercado como el nuestro, y esto gracias a innovadoras propuestas entre las cuales resaltan la implementación de tiendas temáticas con promociones exclusivas.

Ahora la inauguración de una nueva tienda temática por parte de dicha empresa mexicana, y en colaboración con Mentos, viene llamando la atención ubicada estratégicamente en el distrito de Pueblo Libre.

Según lo dio a conocer mediante redes sociales, Oxxo ha aperturado dicho local insignia llevando a cabo activaciones puntuales como juegos interactivos, ruleta de regalos, premios y mucho más, siendo la Av. Manuel Cipriano Dulanto 1189 la dirección y el punto de encuentro donde oficialmente podrás disfrutar de manera exclusiva de los afamados caramelos masticables.

EL OTRO DISTRITO DE LIMA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA UNA TIENDA TEMÁTICA DE OXXO EN ALIANZA CON D’ONOFRIO

La unión de reconocidas marcas muchas veces termina acercando al cliente y fortaleciendo ese lazo mediante activaciones, entrega de premios, y la creación también de novedosas tiendas insignia como la inaugurada por Oxxo junto a D’Onofrio.

Una de las empresas más valiosas del Perú buscaba aprovechar el verano 2025 para expandirse y ofrecer sus tradicionales helados bajo colorida temática que gracias a alianza estratégica con la tienda de conveniencia perteneciente a FEMSA, viene obteniendo el alcance deseado a nivel metropolitano.

Hoy San Martín de Porres en Lima, y más puntualmente la Av. Universitaria Mz B, es el rincón donde la tienda insignia de OXXO ha sido inaugurada teniendo como principal protagonista a D’Onofrio, y brindando una pionera propuesta de valor también implementada junto a marcas como Oreo, Yape, entre otras.