El auge de las denominadas tiendas por conveniencia tiene en Oxxo a la cadena de FEMSA que desde el 2018 a nivel nacional, se encarga de brindar una amplia oferta de productos y servicios. Al respecto, y buscando ofrecer también una experiencia innovadora, hoy llama nuevamente la atención la creación, apertura e inauguración de espacios temáticos e insignia junto a reconocidas marcas como lo es en este caso puntual Mentos tras lograrse importante alianza estratégica.

ASÍ ES LA NUEVA TIENDA TEMÁTICA DE OXXO EN ALIANZA CON MENTOS Y SU UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Con 7 años instalado sobre territorio peruano, Oxxo ha logrado consolidarse en un exigente mercado como el nuestro, y esto gracias a innovadoras propuestas entre las cuales resaltan la implementación de tiendas temáticas con promociones exclusivas.

Ahora la inauguración de una nueva tienda temática por parte de dicha empresa mexicana, y en colaboración con Mentos, viene llamando la atención ubicada estratégicamente en el distrito de Pueblo Libre.

Según lo dio a conocer mediante redes sociales, Oxxo ha aperturado dicho local insignia llevando a cabo activaciones puntuales como juegos interactivos, ruleta de regalos, premios y mucho más, siendo la Av. Manuel Cipriano Dulanto 1189 la dirección y el punto de encuentro donde oficialmente podrás disfrutar de manera exclusiva de los afamados caramelos masticables.

¿EN ESTE DISTRITO SE ENCUENTRA UBICADA LA TIENDA TEMÁTICA DE OXXO JUNTO A D’ONOFRIO?

La unión de reconocidas marcas muchas veces termina acercando al cliente y fortaleciendo ese lazo mediante activaciones, entrega de premios, y la creación también de novedosas tiendas insignia como la inaugurada por Oxxo junto a D’Onofrio.

Una de las empresas más valiosas del Perú buscaba aprovechar el verano 2025 para expandirse y ofrecer sus tradicionales helados bajo colorida temática que gracias a alianza estratégica con la tienda de conveniencia perteneciente a FEMSA, viene obteniendo el alcance deseado a nivel metropolitano.

Hoy San Martín de Porres en Lima, y más puntualmente la Av. Universitaria Mz B, es el rincón donde la tienda insignia de OXXO ha sido inaugurada teniendo como principal protagonista a D’Onofrio, y brindando una pionera propuesta de valor también implementada junto a marcas como Oreo, Yape, entre otras.

ESTA ES OTRA DE LAS TIENDAS INSIGNIA QUE OXXO IMPLEMENTÓ EN LIMA

La innovación salta a la vista hoy en algunos puntos de la ciudad de Lima gracias a OXXO y sus Tiendas Insignia implementadas como atrapante concepto cuya temática aborda desde los famosos TIC TAC hasta Mike’s con 5% de alcohol que combina lo mejor del vodka con jugo real de limón.

Es así como desde el 20 de febrero 2025, la Av. La Marina 2457 - San Miguel se ha convertido en el epicentro del entretenimiento también gracias a activaciones realizadas, y sobre todo descuentos exclusivos a los que puedes acceder por comprar dicha bebida localmente producida por Backus, dentro de ambiente temático donde el amarillo predomina.

OXXO actualmente promociona Mike’s mediante esta Tienda Insignia ubicada estratégicamente cerca a universidades y centros comerciales, y de manera efectiva busca acercar a sus clientes llevando a cabo variadas actividades de la mano de otras marcas también, tal y como ocurre con TIC TAC y Yape.