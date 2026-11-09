Por Manuel Gomez

Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, una de las actividades más esperadas será la “Vigilia de los jóvenes”, un encuentro de oración, música y diálogo que el pontífice compartirá con miles de personas en el Estadio Nacional. Sin embargo, con el objetivo de garantizar la seguridad en el recinto y evitar la congestión vehicular en los alrededores, la Municipalidad de Lima dio a conocer el plan de desvíos y las medidas de seguridad previstas para esta actividad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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