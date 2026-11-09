Luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del papa León XIV tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su visita al Perú. De hecho, el Gobierno nacional estima que la visita del Santo Padre al país podría movilizar a unas 854 000 personas, entre ellas más de 50 000 turistas extranjeros, quienes buscarán acercarse a él para recibir su bendición. En ese sentido, una de las actividades más esperadas será la “Vigilia de los jóvenes”, un encuentro de oración, música y diálogo que el pontífice compartirá con miles de personas en el Estadio Nacional. Sin embargo, con el objetivo de garantizar la seguridad en el recinto y evitar la congestión vehicular en los alrededores, la Municipalidad de Lima dio a conocer el plan de desvíos y las medidas de seguridad previstas para esta actividad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DESVÍOS PARA ESTE 12 DE NOVIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL?

Este jueves 12 de noviembre, el papa León XIV encabezará la “Vigilia de los jóvenes”, una actividad que reunirá a cerca de 52 000 feligreses para compartir testimonios, música, oración y otras actividades. En ese contexto, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, detalló que se ha implementado una serie de medidas para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar su desplazamiento. Entre ellas figura un plan de desvíos que comenzará a las 10:00 a. m. e incluirá restricciones al tránsito vehicular entre las avenidas 28 de Julio y Petit Thouars, así como en las calles Enrique Palacios y José Gálvez.

Asimismo, Casaretto indicó que el ingreso de los asistentes al recinto se realizará por las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y José Díaz, así como por las zonas aledañas a la tribuna sur, Paseo de la República y la avenida 28 de Julio, donde se verificarán sus entradas antes de ingresar a la vigilia. Eso no es todo, dejó en claro que, en esta oportunidad, las personas no podrán acampar ni reservar lugares en los exteriores del estadio un día antes al evento. “No habrá acampamento para que la gente pueda esperar y entrar al día siguiente. Simplemente vengan con tranquilidad que todos van a tener el acceso facilitado”, dijo.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS ENTRADAS GRATUITAS PARA LA “VIGILIA DE LOS JÓVENES” CON EL PAPA LEÓN XIV?

De acuerdo con su agenda apostólica, el papa León XIV participará este jueves 12 de noviembre en una vigilia junto a jóvenes de entre 16 y 35 años provenientes de distintas partes del país, en el Estadio Nacional. Más que un discurso, el encuentro será un espacio de diálogo en el que el pontífice buscará escuchar sus inquietudes, dudas y esperanzas, además de fortalecer su fe y confianza en el futuro. Ante ello, el secretario general de la visita papal, el padre Juan Bytton, anunció que las entradas gratuitas y nominativas estarán disponibles a través de Teleticket este lunes 9 de noviembre, hasta completar el aforo máximo de 52 000 asistentes.

Asimismo, el sacerdote recordó a los interesados en asistir a la actividad religiosa que los tiques serán intransferibles, por lo que, al momento de ingresar deberán mostrar su pase (físico o digital) y documento de identidad. En el caso de los menores de 16 y 17 años, deberán presentar una declaración jurada proporcionada por la plataforma, en la que se confirme que asistirán acompañados de un familiar. Además, indicó que las puertas del estadio se abrirán a las 11:00 a. m., mientras que la vigilia de oración junto al papa comenzará a las 6:00 p. m., conforme comparte Andina.