La tarde de este domingo 15 de noviembre marcará el inicio de un importante despliegue de seguridad y ordenamiento vehicular en Santiago de Surco. Desde las 6:00 p. m., la Municipalidad anunció restricciones al tránsito y al estacionamiento en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, escenario donde el papa León XIV oficiará una misa. Las disposiciones se mantendrán hasta las 10:00 p. m. del lunes 16, en el marco de los preparativos para recibir a miles de fieles.

La magnitud de la ceremonia, que congregaría a más de un millón de personas, llevó a las autoridades municipales a coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo es mantener despejadas las vías de acceso y facilitar el desplazamiento de los asistentes hacia el recinto. De esta manera, Surco se prepara para una jornada multitudinaria que exigirá un amplio operativo de organización y seguridad.

Conoce las calles que estarán cerradas por la misa en Las Palmas por el Papa León XIV

El operativo dispuesto por la Municipalidad de Santiago de Surco alcanzará varias calles situadas en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. En total, una avenida, 10 jirones y pasajes quedarán bajo restricciones vehiculares, que comprenderán tanto la circulación como el estacionamiento de unidades particulares y de transporte. La medida busca mantener el orden en una zona que recibirá a una multitud de fieles por la misa del papa León XIV.

Entre las vías comprendidas figura la avenida Jorge Chávez, además de los jirones Pascual Saco Oliveros, San Juan, Juan Soto Bermeo, Jorge Chamot Biggs y Pedro de Silva. A esta relación se suman Vittore Carpaccio, Ariadna, Viña Lariena y Poseidón, así como el pasaje Géminis. Todas estas calles forman parte del perímetro señalado por la comuna para facilitar el despliegue de seguridad y evitar complicaciones en los accesos al recinto religioso.

Las restricciones comenzarán a las 6:00 p. m. de este domingo 15 de noviembre y permanecerán vigentes durante la jornada de la celebración religiosa, hasta las 10:00 p. m. del lunes 16. Según precisó la municipalidad, la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener despejadas las vías cercanas a la base aérea. De esta manera, Surco se alista para una movilización multitudinaria que modificará temporalmente el tránsito en el sector.

Sí habrá transporte público previstos para la misa del papa León XIV cercano a la Base Aérea Las Palmas

Como parte de las medidas de orientación para los asistentes, la Municipalidad de Santiago de Surco difundió un mapa elaborado con información de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El plano detalla los accesos y salidas habilitados, los paraderos autorizados y los recorridos del transporte público previstos para la misa del papa León XIV. La herramienta busca facilitar la llegada de los fieles y evitar contratiempos durante el desplazamiento.

En el documento también se delimita el perímetro cercano a la Base Aérea Las Palmas, donde estará restringido el ingreso de vehículos, y se identifican las zonas destinadas al acceso peatonal y las puertas de entrada al recinto. Asimismo, aparecen las rutas R1 Ventanilla, R2 Ancón, R3 Carabayllo, R4 San Juan de Lurigancho, R5 Ate, R6 Villa El Salvador, R7 Pucusana y R8 Vía Expresa Sur, que orientarán a los pasajeros durante la jornada religiosa.

Conoce los puntos señalados por la ATU para tomar las líneas que lleven a Las Palmas

El mapa difundido por la ATU también identifica los principales paraderos que facilitarán el traslado de los asistentes hacia la Base Aérea Las Palmas. Entre los puntos señalados figuran Plaza Flores, Balta, avenida Surco, Próceres, Bolichera, Mall del Sur y Guardia Civil. El plano establece, además, que Bolichera funcionará únicamente como punto de salida, mientras que Mall del Sur estará destinado exclusivamente a la llegada de pasajeros.

La orientación también comprende estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, como Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo, así como paraderos del Metropolitano en Plaza Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán y Rosario de Villa, además del Terminal Matellini. Asimismo, se contempla un punto de embarque en la avenida Surco para personas con discapacidad y se detallan los recorridos de los alimentadores Las Palmas y del Corredor Azul, como parte del plan de transporte para la jornada religiosa.

¡ATENCIÓN VECINOS! Las restricciones viales también modificarán el horario de recojo de basura

La jornada de restricciones vehiculares por la misa del papa León XIV también traerá cambios en los servicios municipales de Santiago de Surco. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comuna anunció que el horario de recojo de basura se modificará este domingo 15 de noviembre para los vecinos de los sectores 1 y 2. Los residentes deberán colocar sus bolsas en la vía pública entre las 5:00 y las 6:00 p. m., pues el servicio de limpieza comenzará a partir de esa última hora.

La municipalidad advirtió que durante esa jornada no se realizará un segundo recorrido ni habrá recojos adicionales, por lo que pidió tomar previsiones para evitar la acumulación de residuos. Quienes no puedan cumplir con el horario establecido tendrán la posibilidad de sacar su basura el lunes 16 de noviembre, respetando los turnos habituales. El anuncio fue publicado el 13 de noviembre, dos días después de que la comuna informara sobre las restricciones al tránsito en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.