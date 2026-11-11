El pontífice abordará el papamóvil frente a la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, para continuar su recorrido por las calles de Lima rumbo a Palacio de Gobierno. Domenico Stinellis / AP
El pontífice abordará el papamóvil frente a la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, para continuar su recorrido por las calles de Lima rumbo a Palacio de Gobierno. Domenico Stinellis / AP
Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú, programada para este miércoles 11 de noviembre, tendrá uno de sus momentos más esperados cuando el pontífice abandone el vehículo cerrado que lo trasladará desde el Callao y suba al papamóvil para saludar a los ciudadanos. Este cambio se realizará frente a la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en el distrito de Breña, un punto que se convertirá en uno de los principales lugares de concentración de fieles durante su primera jornada en Lima.

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