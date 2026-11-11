La llegada del papa León XIV al Perú, programada para este miércoles 11 de noviembre, tendrá uno de sus momentos más esperados cuando el pontífice abandone el vehículo cerrado que lo trasladará desde el Callao y suba al papamóvil para saludar a los ciudadanos. Este cambio se realizará frente a la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en el distrito de Breña, un punto que se convertirá en uno de los principales lugares de concentración de fieles durante su primera jornada en Lima.

¿Dónde abordará el papamóvil el papa León XIV en Lima?

El esperado cambio de vehículo se realizará entre las cuadras 1 y 2 de la avenida Brasil, frente a la Basílica de María Auxiliadora. Allí, el sumo pontífice descenderá del automóvil cerrado y abordará el papamóvil para continuar su desplazamiento hacia el Palacio de Gobierno, en un tramo que permitirá un contacto más cercano con las personas que se congreguen a lo largo de la ruta.

La confirmación fue realizada por el padre Daniel Coronel Pérez, párroco de la basílica, quien expresó la emoción de la comunidad salesiana por haber sido elegida como escenario de este momento. El sacerdote destacó que inicialmente se conocía que el papa pasaría por la avenida Brasil, pero no se esperaba que el cambio al vehículo descubierto se produjera precisamente frente al templo.

¿Qué recorrido seguirá el papamóvil desde la avenida Brasil?

Después de abordar el vehículo, León XIV continuará por la avenida Bolivia, para luego desplazarse por la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Nicolás de Piérola. Posteriormente, tomará el jirón Conde de Superunda, que lo conducirá hasta la Plaza Mayor y la sede del Poder Ejecutivo, donde cumplirá sus actividades oficiales.

Antes de llegar a la basílica, el recorrido comenzará en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde el pontífice tiene previsto aterrizar a las 5:30 p. m. Desde allí avanzará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Este primer tramo permitirá que los ciudadanos puedan observar su desplazamiento antes de que suba al papamóvil en Breña.

¿Cómo recibirán los fieles al papa León XIV frente a la basílica?

La comunidad religiosa prepara un recibimiento especial en la Basílica de María Auxiliadora. De acuerdo con el párroco, la organización contempla la instalación de un palco en el lado derecho del atrio, una pantalla gigante en el sector izquierdo y la presencia de una imagen de la Virgen María, como parte del homenaje al pontífice.

También se colocará en las puertas del templo una imagen de gran tamaño de María Auxiliadora, elaborada en Barcelona. Esta figura tiene un significado especial para la comunidad salesiana, pues tradicionalmente participa en las celebraciones y procesiones del 24 de mayo. En esta ocasión, su presencia estará vinculada con el recibimiento del papa.

¿Por qué la Basílica de María Auxiliadora fue elegida para este momento?

La elección de este templo también tiene una explicación histórica y arquitectónica. La basílica es uno de los recintos religiosos representativos de Breña y destaca por su imponente torre monumental central, una característica que la diferencia de otras construcciones religiosas de estilo colonial en Lima.

Además, el historiador de la Congregación Salesiana David Franco recordó el vínculo especial del templo con el Vaticano. En 1962, el papa Juan XXIII le concedió el título de basílica, reconocimiento relacionado con su importancia religiosa y con el episodio ocurrido durante el terremoto de 1940, cuando, pese a los daños estructurales, no se registraron víctimas ni heridos entre las personas que se encontraban en el recinto.

¿Qué otras actividades cumplirá el papa León XIV durante su primer día?

Una vez que llegue a Palacio de Gobierno, el papa León XIV participará en la ceremonia oficial de bienvenida programada para las 6:15 p. m. Posteriormente, a las 6:45 p. m., realizará una visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Su primera jornada concluirá a las 7:45 p. m. con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde ofrecerá un discurso.