En territorio peruano, entre las elevadas cumbres de la cordillera de los Andes, se encuentra un poblado que sobresale por sus condiciones geográficas y ambientales. Este asentamiento está ubicado a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y soporta un clima extremo, con heladas frecuentes y temperaturas que descienden considerablemente durante buena parte del año. Su altitud lo ha convertido en uno de los lugares habitados más sorprendentes del planeta.

A pesar de las bajas temperaturas, las dificultades para acceder a servicios esenciales y la reducida disponibilidad de oxígeno, miles de habitantes han establecido allí su hogar. El principal motivo que impulsa a muchas personas a instalarse en esta zona es la extracción de oro, actividad que sostiene gran parte de su economía. Sus particulares condiciones de vida han despertado el interés de investigadores y viajeros, debido a los desafíos que representa permanecer en un entorno de tanta altitud. ¿De qué lugar estamos hablando?

¿CUÁL ES EL ASENTAMIENTO MÁS ALTO DEL MUNDO Y DÓNDE SE ENCUENTRA EN PERÚ?

Su nombre es La Rinconada, una localidad ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno. Situada en las inmediaciones del nevado Ananea, alcanza aproximadamente los 5.100 metros sobre el nivel del mar, una elevación que la coloca entre los asentamientos humanos permanentes más altos del mundo.

Aunque podría pensarse que un lugar con estas características estaría en algún país del Himalaya o en el altiplano boliviano, este singular territorio se encuentra en los Andes peruanos. Su paisaje está dominado por montañas, terrenos rocosos y zonas cubiertas de hielo. Para quienes llegan desde ciudades ubicadas a menor altitud, adaptarse a estas condiciones puede resultar complicado, debido a la menor concentración de oxígeno en el ambiente.

¿CÓMO ES EL CLIMA EN LA RINCONADA?

Las condiciones meteorológicas son extremas durante todo el año. La temperatura media apenas alcanza los 1,3 °C, lo que significa que los días casi nunca superan el punto de congelación y las noches son gélidas, llegando a los -11 °C. En invierno, el hielo es constante y el aire enrarecido hace que las actividades cotidianas se vuelvan mucho más difíciles de lo habitual.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN ESTE ASENTAMIENTO?

Se calcula que entre 30.000 y 50.000 habitantes conforman la población de La Rinconada. Las cifras son imprecisas porque muchos residentes son migrantes temporales que van y vienen de acuerdo con las oportunidades en la minería. A lo largo de los años, los pobladores han desarrollado adaptaciones fisiológicas, como una mayor producción de hemoglobina, que les permite vivir con apenas la mitad del oxígeno disponible en zonas costeras.

¿QUÉ CONDICIONES DE VIDA TIENE LA POBLACIÓN?

La ciudad carece de servicios elementales como agua potable, alcantarillado o recolección de basura. Las casas no cuentan con vidrios en las ventanas, lo que incrementa el impacto del frío, y los hoteles disponibles son muy precarios: solo ofrecen mantas básicas, baños compartidos sin duchas y no tienen calefacción. La ausencia de saneamiento obliga a los pobladores a enterrar o quemar sus residuos, lo que genera graves problemas de contaminación.

La Rinconada, Puno. (Foto: wikipedia)

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA RINCONADA?

La minería de oro sostiene a la ciudad desde hace más de medio siglo. La mayor parte de los trabajadores labora bajo un sistema informal conocido como “cachorreo”, que consiste en trabajar todo un mes sin recibir salario, con la posibilidad de quedarse con el oro hallado el último día. Este modelo implica altos riesgos, ya que no se brinda protección y se emplea mercurio para la extracción, lo que provoca intoxicaciones frecuentes.

¿QUÉ PROBLEMAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD SE ENFRENTAN?

La Rinconada es conocida también como un espacio sin ley, donde la inseguridad es constante. La falta de control ha dado paso a la proliferación de bares y prostíbulos, mientras que las autoridades recomiendan a los visitantes avisar de su paradero por motivos de protección. Estas condiciones, sumadas a la dureza del clima y la actividad minera, convierten a este asentamiento en uno de los más inhóspitos del planeta.