Las paviferias de San Fernando comenzaron sus operaciones para facilitar el canje de los tradicionales productos de Navidad y Año Nuevo. Este 2025, el despliegue logístico busca atender la alta demanda de las familias peruanas que buscan retirar sus aves y cortes de cerdo de manera ágil y ordenada.

Informarse sobre las locaciones exactas y los tipos de cupones disponibles es fundamental para garantizar una experiencia rápida y exitosa. Descubre dónde se ubican los puntos de distribución autorizados, qué productos puedes retirar según tu beneficio y las normas de seguridad indispensables para validar tus documentos este año.

¿DÓNDE SE UBICAN LAS PAVIFERIAS DE SAN FERNANDO PARA ESTA CAMPAÑA 2025?

Para descentralizar el servicio, la compañía ha habilitado ocho centros de atención masiva que funcionan estratégicamente. Según Julio Villegas, gerente de la marca, “hay más afluencia de público y notamos un gran primer día de feria”, lo que ha llevado a reforzar la presencia en distritos clave.

Los puntos de canje habilitados en Lima son:

Surquillo: Pasaje San Lorenzo 1250.

Cercado de Lima: Cuadra 34 de la Avenida Venezuela.

Los Olivos: Cuadra 2 de Angélica Gamarra.

S.J. de Lurigancho: Hipólito Unanue, Chacarilla de Otero.

S.J. de Miraflores: Avenida Vargas Machuca 315.

Ate: Centro Comercial Real Plaza Puruchuco.

Puente Piedra: Urbanización Las Vegas (Chimú).

Por otro lado, en Trujillo, un punto de canje se puede ubicar en la Urbanización La Encalada, Avenida Fátima.

Foto: GEC / JOEL ALONZO

¿CUÁLES SON LAS TRES ALTERNATIVAS DE VALES QUE SE PUEDEN CANJEAR ESTE AÑO?

La oferta de productos para el banquete navideño se ha segmentado en tres modalidades para cubrir distintas necesidades familiares. Villegas detalló a la prensa que este año han “atendido a más de 15,000 empresas a nivel nacional”, lo que se traduce en una diversidad de cupones. El primero es el clásico vale de pavo, destinado a piezas que pesan entre seis y doce kilogramos. La segunda opción es el “Vale Pack”, que otorga la flexibilidad de retirar cerdo o pavo. Finalmente, el “Vale Pechuga” ofrece una alternativa práctica de 3.5 kilos de carne blanca, siendo la opción más ligera y económica de la temporada.

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE COMPRAR VALES EN LA FERIA Y DE OBTENER UN EJEMPLAR MÁS GRANDE?

Es fundamental que los beneficiarios comprendan que estos recintos no funcionan como tiendas comerciales. Julio Villegas precisó que “en las paviferias no hay venta de vales, solo es para canje”, por lo que los cupones deben adquirirse previamente por canales corporativos. No obstante,

Si un usuario desea un pavo con un peso mayor al que figura en su documento, puede realizar el cambio abonando un monto extra. El costo por kilogramo adicional se ha fijado en 14.50 soles, permitiendo a las familias personalizar su compra. Un detalle importante es que los gramos de exceso mínimos no conllevan cobros adicionales.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD SE HAN IMPLEMENTADO PARA LOS VALES FÍSICOS Y DIGITALES?

Para combatir posibles fraudes, se han establecido protocolos de validación rigurosos. Los documentos impresos poseen hologramas, papel de alta densidad y marcas de agua.

En cuanto a la versión electrónica, se utiliza un código QR dinámico que debe generarse directamente desde la aplicación oficial. Una regla estricta es que por motivos de seguridad, para el canje no se aceptan capturas de pantalla, invalidando cualquier imagen estática. Esto garantiza que el titular del beneficio sea el único que pueda retirar el producto, asegurando la transparencia durante toda la campaña navideña 2025.