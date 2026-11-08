Por Redacción EC

Los viajeros peruanos tienen una nueva facilidad para organizar sus desplazamientos hacia China durante 2026: podrán ingresar a ese país sin necesidad de tramitar una visa y permanecer hasta 30 días. La medida también beneficia a ciudadanos de otras cinco naciones del continente y contempla viajes por turismo, negocios, visitas familiares y tránsito internacional. Según confirmó la Embajada de China en Lima, los titulares de pasaportes ordinarios que cumplan las condiciones podrán acogerse a esta disposición.

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