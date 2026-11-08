Los viajeros peruanos tienen una nueva facilidad para organizar sus desplazamientos hacia China durante 2026: podrán ingresar a ese país sin necesidad de tramitar una visa y permanecer hasta 30 días. La medida también beneficia a ciudadanos de otras cinco naciones del continente y contempla viajes por turismo, negocios, visitas familiares y tránsito internacional. Según confirmó la Embajada de China en Lima, los titulares de pasaportes ordinarios que cumplan las condiciones podrán acogerse a esta disposición.

La lista de países beneficiados se amplió recientemente con la incorporación de Canadá, desde el 17 de febrero, fortaleciendo las facilidades de ingreso para los viajeros americanos. La representación diplomática explicó que esta política busca favorecer los encuentros personales y facilitar los desplazamientos de corta duración. Sin embargo, quienes no reúnan los requisitos establecidos deberán solicitar previamente la visa correspondiente ante las autoridades consulares chinas.

Estos son los 6 países de América cuyos ciudadanos pueden viajar a China sin visa

La disposición migratoria establecida por las autoridades chinas comprende a seis países del continente americano, cuyos ciudadanos podrán acogerse a la exención de visa por un periodo máximo de 30 días. La relación reúne a cinco naciones sudamericanas y una norteamericana, cuyos viajeros deberán acreditar su nacionalidad mediante un pasaporte válido para acceder a este beneficio.

Entre los países incluidos en esta facilidad figuran Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá. Las autoridades precisaron que la medida depende de la nacionalidad del viajero y no del lugar donde reside, por lo que vivir en alguno de estos territorios no garantiza automáticamente el ingreso sin visado.

China establece el mismo límite de permanencia por visita aunque los primeros cinco figuran en la prórroga

La exención de visa para los primeros cinco países sudamericanos fue ratificada mediante una prórroga anunciada por la Embajada de China en Perú el 4 de noviembre de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, las autoridades comunicaron la incorporación de Canadá a esta política migratoria, ampliando así la lista de beneficiarios en el continente.

Aunque las disposiciones fueron comunicadas en fechas diferentes, ambas mantienen las mismas condiciones de ingreso para los viajeros. De esta manera, los ciudadanos de los seis países pueden acogerse al beneficio y permanecer en territorio chino durante un máximo de 30 días por cada visita.

Estados Unidos y México pueden acceder al tránsito sin visa de hasta 240 horas

Mientras algunos países americanos cuentan con facilidades migratorias diferentes, las condiciones de ingreso a China varían según la nacionalidad del viajero. En el caso de Estados Unidos y México, sus ciudadanos pueden acogerse al tránsito sin visa por un máximo de 240 horas, siempre que tengan un pasaje confirmado hacia un tercer país o región y permanezcan dentro de las zonas autorizadas.

Por otro lado, Ecuador, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada y Surinam mantienen acuerdos bilaterales de exención de visa con el gigante asiático. Estas condiciones son distintas del programa unilateral de 30 días, que comprende específicamente a Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá.

VIDEO RECOMENDADO