“Perú Fest 2026” empieza desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 16 de agosto en el Parque de la Exposición | Foto: Difusión
“Perú Fest 2026” empieza desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 16 de agosto en el Parque de la Exposición | Foto: Difusión
Por Redacción EC

A pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias en nuestro país, “Perú Fest 2026” abrirá sus puertas para que todas las familias pueden disfrutar de un gran show con la mejor diversión para esta temporada. La inauguración será este viernes 24 de julio en el Parque de la Exposición (Puerta 1 – Av.28 de julio).