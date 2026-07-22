A pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias en nuestro país, “Perú Fest 2026” abrirá sus puertas para que todas las familias pueden disfrutar de un gran show con la mejor diversión para esta temporada. La inauguración será este viernes 24 de julio en el Parque de la Exposición (Puerta 1 – Av.28 de julio).

El gran festival que celebra nuestra peruanidad tendrá diversas actividades artísticas y de recreación, para que todo el público se divierta de principio a fin. Entre las principales atracciones se destaca el espectáculo circense “Natilla Circus”, además de juegos mecánicos, dinosaurios, show infantil y la comentada ‘Zona medieval.

Asimismo, la música también estará presente en el “Perú Fest 2026” con grandes conciertos de los más reconocidos artistas de diversos géneros, los cuales serán anunciados en los próximos días. Del mismo, la gastronomía no podía faltar en el evento y que contará con lo mejor de nuestras comidas de la costa, sierra y selva.

“Estamos preparando todo para lo que será la inauguración del ‘Perú Fest 2026’, contaremos con una gran cantidad de atracciones para el público presente pase un día inolvidable en estas Fiestas Patrias. Además, vamos a tener grandes conciertos musicales y lo mejor de nuestra gastronomía para el público, que podrá asistir con toda la tranquilidad ya que contamos con seguridad garantizada”, expresaron los organizadores del evento.

Cabe precisar que el público asistente al “Perú Fest 2026” podrá ingresar solo pagando 10 soles, con acceso a disfrutar de todas las atracciones de diversión como es el circo, los juegos mecánicos, los dinosaurios y los conciertos en vivo.

“Perú Fest 2026” empieza desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 16 de agosto en el Parque de la Exposición. Las entradas generales tendrán un costo único de 10 soles.

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