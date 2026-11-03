La movilidad internacional para los viajeros del continente americano suma importantes facilidades hacia Asia. De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Administración Nacional de Inmigración de China, los ciudadanos de Perú junto a los de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá forman parte del grupo de países de América beneficiados con el ingreso sin visado a territorio chino.

Esta medida permite estancias breves de hasta 30 días para fines de turismo, negocios o visitas a familiares sin necesidad de gestionar una visa previa.

Países de América exentos de visa para China en 2026

La exoneración de visa temporal busca fomentar el turismo, la inversión y el intercambio cultural. Los ciudadanos con pasaportes ordinarios de las siguientes 6 naciones del continente pueden viajar directamente bajo este régimen:

Perú

Brasil

Argentina

Chile

Uruguay

Canadá

Adicionalmente, países como Ecuador, Surinam y varias naciones insulares del Caribe cuentan con facilidades o exenciones de visado vigentes fruto de acuerdos bilaterales mutuos.

¿Qué actividades están permitidas y hasta cuándo vigencia la exención?

Los viajeros beneficiados por esta política unilateral pueden ingresar a China por un tiempo máximo de 30 días consecutivos. Las actividades autorizadas bajo esta modalidad incluyen:

Turismo y viajes recreativos

Reuniones de negocios o actividades comerciales cortas

Visitas a familiares o amigos

La medida de exención unilateral de visado para estos países tiene vigencia confirmada hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades migratorias del país asiático.

Países que aún requieren visa o aplican al tránsito sin visa de 240 horas

Por el contrario, los ciudadanos de países como México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay y las naciones de Centroamérica aún deben realizar el trámite de visa previa para estadías regulares en China.

Sin embargo, existe una excepción clave para escalas y conexiones internacionales: viajeros con pasaportes de México y Estados Unidos pueden acogerse al beneficio de tránsito sin visa de hasta 240 horas (10 días), siempre que cuenten con un pasaje confirmado de salida hacia un tercer país.

Requisitos clave para ingresar a China sin visado

Si tu pasaporte pertenece a alguno de los países exentos como Perú o sus pares de la región, debes cumplir con los siguientes requisitos básicos al momento del embarque e ingreso:

Pasaporte ordinario vigente: Debe contar con un periodo de validez superior a los 6 meses desde la fecha de ingreso.

Debe contar con un periodo de validez superior a los 6 meses desde la fecha de ingreso. Boleto de salida: Demostrar la reserva o pasaje confirmado de retorno o de continuación hacia otro destino final.

Demostrar la reserva o pasaje confirmado de retorno o de continuación hacia otro destino final. Justificación de la estancia: Documentos de respaldo para el motivo de la visita (reserva de hotel, itinerario turístico o carta de invitación según sea el caso).

¿Se puede extender la estancia de 30 días en China?

La exención unilateral permite un máximo de 30 días consecutivos. Si necesitas permanecer más tiempo, deberás tramitar la visa correspondiente antes del viaje o acudir a las autoridades de administración de entrada y salida locales en China bajo causas justificadas.

¿Puedo viajar a China sin visa por motivos de estudio o trabajo?

No. La exención de visado de 30 días aplica únicamente para turismo, negocios, visitas familiares o de amistad, y tránsito. Para trabajar, estudiar o residir en China, sigue siendo obligatorio tramitar la visa de trabajo (Z) o de estudios (X) en el consulado o embajada china.

Consejos útiles para viajeros que van a China en 2026