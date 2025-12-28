Los últimos días de 2025 en Perú se producen mientras el calor sofoca, y representan instantes donde el mejor plan termina siendo visitar una playa considerada como de los principales espacios públicos de recreación a nivel nacional. En relación a esto último, y con miras a recibir el Año Nuevo 2026 de la mejor forma, resulta importante que consideres la lista de prohibiciones anunciadas por parte de la Municipalidad de Chorrillos, y más puntualmente aquella a partir de la cual se impide el armado de carpas para acampar en Agua Dulce, por ejemplo, entre otras restricciones muy particulares.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS PROHÍBE CAMPAMENTOS EN PLAYAS COMO AGUA DULCE DURANTE LAS CELEBRACIONES POR EL AÑO NUEVO 2026

Anualmente, el mar y sus alrededores termina convirtiéndose en el lugar preferido de miles de peruanos que ya sea por cábala u otros motivos, buscan recibir el Año Nuevo de la mejor forma, presentándose así hoy las playas de Chorrillos como algunas de las más visitadas, pero donde hoy estás impedido de acampar para recibir el 2026.

De esta forma lo ha dado a conocer Richard Cortez como alcalde de dicho distrito, y mediante La Rotativa del Aire de RPP donde refirió que además de en Agua Dulce, queda restringido el armado de carpas también sobre las arenas de La Herradura, La Costanera y La Chira, y esto durante los festejos entorno a la llegada del Año Nuevo.

“Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar“, manifestó también el burgomaestre de Chorrillos haciendo hincapié en las sanciones económicas impuestas, y dirigidas hacia quienes incumplan la medida establecida con la finalidad de ”proteger la seguridad de las personas, evitar riesgos y cuidar nuestro litoral“.

Resulta importante destacar, que la prohibición de acampar en todas las playas del mencionado distrito durante las celebraciones de Año Nuevo 2026, solamente implica evitar el armado de carpas, y no terminar restringiendo el “paso natural de aquellas personas que suelen hacer visitas a la medianoche por cuestiones cabalísticas” o lo que consideren en medio de festejos trasladados hasta la mañana del 1 de enero.

Dejando el pase libre para disfrutar del mar de Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, profundiza mediante entrevista concedida a RPP, que la prioridad de medida tomada, radica en evitar la suciedad generada tras celebraciones, y en esa línea permitir que durante el primer día de 2026, los veraneantes logren disfrutar de un litoral tan limpio como seguro.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR ACAMPAR EN PLAYAS DE CHORRILLOS?

El 1 de enero se aproxima trayendo consigo festejo y alegría tras recibir un Año Nuevo que sin embargo, suele llegar con la imposición de restricciones por parte de municipalidades como la de Chorrillos.

Hoy la comuna a cargo de Richard Cortez anuncia que multará a toda persona o familias que vayan en contra de la ley, y en esta ocasión una ordenanza a partir de la cual termina imponiéndose sanción económica ascendente a los 2 mil 800 soles.

“Y si esta ordenanza no ha sido regulada durante los últimos años, pues nosotros a partir del primero de enero vamos a ser muy estrictos con respecto a los campamentos y fogatas que se hacen o se estaban haciendo en la playa Agua Dulce”, continuó remarcando el alcalde chorrillano acerca de controversial prohibición que sin embargo ciudadanos consultados por equipo de RPP, aprueban y respaldan porque “siempre hay personas inescrupulosas que dejan sucias las playas”, y asimismo logra evitarse la contaminación.