Por Redacción EC

Con la llegada del feriado largo, miles de familias, grupos de amigos y parejas ya comienzan a hacer planes para escapar de la rutina. Sin embargo, hay una pregunta que aún no encuentran respuesta: ¿Cuál es el destino ideal para aprovechar al máximo esos días de descanso? Entre tantas alternativas, elegir el lugar perfecto puede convertirse en todo un desafío. Lo que muchos desconocen es que no es necesario recorrer grandes distancias para vivir una experiencia inolvidable. El Perú alberga una enorme variedad de destinos capaces de sorprender a cualquier viajero, desde paisajes naturales y pueblos con encanto hasta playas y rincones llenos de historia. Incluso quienes viven en Lima cuentan con diversas opciones a pocas horas de la ciudad, ideales para una escapada de fin de semana sin necesidad de realizar un largo viaje. Estos son algunos de los circuitos tradicionales o destinos que siempre prometen una experiencia diferente.