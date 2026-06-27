Con la llegada del feriado largo, miles de familias, grupos de amigos y parejas ya comienzan a hacer planes para escapar de la rutina. Sin embargo, hay una pregunta que aún no encuentran respuesta: ¿Cuál es el destino ideal para aprovechar al máximo esos días de descanso? Entre tantas alternativas, elegir el lugar perfecto puede convertirse en todo un desafío. Lo que muchos desconocen es que no es necesario recorrer grandes distancias para vivir una experiencia inolvidable. El Perú alberga una enorme variedad de destinos capaces de sorprender a cualquier viajero, desde paisajes naturales y pueblos con encanto hasta playas y rincones llenos de historia. Incluso quienes viven en Lima cuentan con diversas opciones a pocas horas de la ciudad, ideales para una escapada de fin de semana sin necesidad de realizar un largo viaje. Estos son algunos de los circuitos tradicionales o destinos que siempre prometen una experiencia diferente.

Estos son los lugares recomendables fuera de Lima para aprovechar al máximo este fin de semana largo

Chancay puede ser una excelente alternativa. Ubicado a unas dos horas de la capital, este distrito es conocido por su emblemático Castillo de Chancay, una construcción inspirada en la arquitectura medieval que atrae a miles de visitantes cada año. Muy cerca, a unos 25 kilómetros por la Panamericana Norte, se encuentra la Reserva Nacional de Lomas de Lachay, un espacio natural ideal para realizar caminatas y disfrutar de un singular ecosistema de lomas que cobra vida gracias a la humedad de la costa peruana.

Lunahuaná, situada a aproximadamente tres horas al sur de Lima, en el fértil valle del río Cañete. Este destino es uno de los preferidos por los amantes de la aventura debido a sus recorridos de canotaje, con rápidos adaptados tanto para principiantes como para personas con mayor experiencia. Además, ofrece actividades como canopy y visitas a bodegas locales, donde los viajeros pueden degustar vinos y piscos elaborados de manera artesanal.

Canta se presenta como una atractiva escapada a poco más de dos horas de Lima. Sus principales atractivos incluyen la catarata de Lucle y la laguna Chuchún, paisajes ideales para relajarse y disfrutar del aire libre. A ello se suma su reconocida oferta culinaria, en la que la trucha, criada en la zona, se ha convertido en uno de los platos más representativos y buscados por los visitantes.

Otro lugar recomendable fuera de Lima, pero a unas más horas para aquellos que disponen de más tiempo

Oxapampa aparece como una opción atractiva en la selva alta peruana. Ubicada a unas diez horas de Lima, esta ciudad destaca por su particular mezcla cultural y arquitectónica de influencia europea, integrada a un entorno natural privilegiado. En sus alrededores se extiende el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, un área protegida que ofrece rutas de senderismo, abundante biodiversidad y diversas cataratas que enriquecen la experiencia del visitante. Además de su valor paisajístico, Oxapampa se ha consolidado como un destino ideal para el descanso y el turismo vivencial, donde es posible disfrutar de su gastronomía local, productos artesanales y la tranquilidad de sus entornos rurales. La combinación de naturaleza, cultura y tradiciones convierte a este lugar en una alternativa completa para quienes buscan desconectarse de la ciudad y explorar escenarios distintos dentro del país.

Recomendaciones para las personas que deciden viajar por este feriado largo a estos destinos turísticos

Viajar durante un feriado largo hacia destinos como Chancay, Lunahuaná, Canta u Oxapampa implica una alta demanda de visitantes, por lo que la primera recomendación es planificar con anticipación. Reservar transporte y hospedaje con tiempo, salir en horarios estratégicos para evitar el tráfico y llevar lo esencial para el viaje puede marcar la diferencia en la experiencia. También es importante informarse sobre las rutas, el clima y el estado de las carreteras, ya que muchos de estos destinos incluyen trayectos de sierra o zonas rurales donde las condiciones pueden variar.

Asimismo, se recomienda viajar con una actitud flexible y responsable, respetando los espacios naturales y las costumbres locales. Llevar ropa adecuada para cambios de clima, protector solar, hidratación constante y un botiquín básico es clave para mayor seguridad. En destinos con actividades de aventura como Lunahuaná o caminatas en zonas naturales como Lachay o Yanachaga-Chemillén, es fundamental seguir las indicaciones de los guías y priorizar siempre la seguridad. Finalmente, el objetivo del viaje debe ser disfrutar sin dañar el entorno, contribuyendo a un turismo más sostenible y respetuoso.

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