Anualmente, las familias peruanas aprovechan la temporada de verano para relajarse y divertirse también asistiendo a lugares recreacionales ubicados mayormente fuera de la ciudad. Hoy los clubes campestres de Lima lucen llenos cada fin de semana, y desde Chosica y Chaclacayo, ofreciéndote variados atractivos para pasar jornadas espectaculares durante la temporada de verano sobre todo.

ESTOS SON LOS MEJORES CLUBES CAMPESTRES DE CHOSICA Y CHACLACAYO

La búsqueda de buen clima es el principal propósito de quienes además, planean solearse un poco disfrutando de piscinas durante la temporada de verano, siendo los clubes campestres de Chosica y Chaclacayo aquellos lugares que puedes visitar en 2026.

Ofreciéndote desde piscinas hasta áreas verdes, y hasta bungalows familiares, los siguientes centros de esparcimiento se presentan como grandes atractivos para pasar gratos fines de semana junto a amigos o seres queridos:

CHOSICA

- Perulandia

- Los Arrayanes

- Toboganes de Santa Ana

- Kiskas Club

- Las Gambusinas

CHACLACAYO

- Club Los Ángeles

- Centro Vacacional Huampaní

En relación a la oferta y beneficios que te brinda cada club campestre ubicado tanto en Chosica como Chaclacayo, resulta importante destacar la habilitación de bungalows familiares, toboganes acuáticos, canchas de fulbito, zona de parrillas, juegos para niños, entre otros atractivos activados anualmente, pero sobre todo durante la temporada de verano.

ESTE DESTINO PERUANO SUPERA A MACHU PICCHU Y SAQSAYWAMAN EN NÚMERO DE VISITAS REGISTRADAS DURANTE EL 2025

A lo largo del 2025, los peruanos han terminado visitando variados destinos, y ello buscando entretenerse o simplemente tomar aire puro, siendo conocido atractivo limeño aquel que hoy llama la atención tras registrar la mayor cantidad de turistas acogidos entre los meses de enero y setiembre.

Superando al Santuario Histórico de Machu Picchu y la Explanada de Saqsaywaman, ambos ubicados en la ciudad del Cusco, el Circuito Mágico del Agua lidera ranking nacional elaborado por parte del Mincetur, y donde hacia fines del último año, logra evidenciarse tanto crecimiento como recuperación progresiva de la demanda internacional.

Así lo termina revelando el Reporte Mensual de Turismo cuya información proporcionada da a conocer que dicho proyecto municipal de gran envergadura, y que resalta contando con trece fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, entre los meses de enero y setiembre 2025 ha llegado a ser visitado por exactamente 1 millón 845 mil 086 personas, siendo peruanos 1 millón 760 mil 465 (95,4%), y extranjeros un total de 84 mil 621 (4,6%).

“El Mincetur resaltó que estos indicadores consolidan al turismo como un sector estratégico para la economía nacional, con fuerte impacto en servicios, transporte, comercio y empleo local”, termina remarcando la propia entidad de Gobierno, haciendo hincapié en que “continuará impulsando la articulación intergubernamental, el mejoramiento de infraestructura turística y la optimización de la calidad del servicio, elementos clave para sostener el crecimiento del flujo turístico en los próximos meses”.

ESTOS OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS FUERON LOS MÁS VISITADOS EN PERÚ ENTRE ENERO Y SETIEMBRE 2025

Santuario Histórico de Machu Picchu

- 1 millón 170 mil 389 visitantes registrados que representan un incremento interanual de 3%, equivalente a 34 mil visitas adicionales.

- Del total, 78.4% (917 mil 419) fueron extranjeros y 21.6% (252 mil 970) peruanos.

Explanada de Saqsaywaman

- 720 mil 244 visitantes registrados que reflejan un crecimiento interanual de 3.1%.

- Cifra logra superar en 18.9% lo registrado durante el 2019.

Parque Arqueológico de Moray

- 598 mil 881 visitas registradas que evidencian un notable crecimiento del 11,5% frente a 2024.

- Cifra logra superar en 41,1% lo registrado en 2019.

- Su flujo internacional creció un 15,5% que lo posiciona como uno de los sitios más dinámicos del Valle Sagrado.

Islas Ballestas

- 454 mil 329 visitantes registrados que representan un incremento interanual del 4,6%.

- Del total, 282 mil 857 fueron peruanos, y 171 mil 472 extranjeros.