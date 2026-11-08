La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, contempla una serie de actividades que movilizarán a miles de personas en Lima y Callao. Durante su permanencia, el pontífice participará en encuentros oficiales y presentaciones en distintos puntos de la capital, lo que requerirá medidas especiales para organizar el tránsito y garantizar la seguridad de los asistentes. Las autoridades ya preparan restricciones vehiculares, cierres y alternativas de circulación en las principales avenidas vinculadas con su agenda. Aunque algunos tramos todavía están sujetos a confirmación, se conocen los posibles desplazamientos de la comitiva y los sectores que podrían verse afectados. Conoce cuáles serían las rutas que seguiría el santo padre y qué medidas se adoptarían durante su recorrido.

¿QUÉ RUTAS SEGUIRÍA EL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA A LIMA Y CALLAO?

El primer desplazamiento se realizaría el 11 de noviembre, tras su llegada al Grupo Aéreo N.° 8. Desde allí, la comitiva avanzaría por las avenidas Faucett y Argentina hasta Palacio de Gobierno. Ese día, el pontífice acudiría al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil. El trayecto contemplaría Javier Prado y Aviación, mientras que Canadá sería una alternativa para los conductores.

Otro punto de su agenda sería la Catedral de Lima, en el Centro Histórico. En esta zona no se proyectan restricciones importantes, debido a que los accesos a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno ya fueron reducidos por la peatonalización.

Para los siguientes días, se contemplan desplazamientos hacia otros sectores. El 12 de noviembre, León XIV acudiría al Estadio Nacional, por lo que las posibles restricciones alcanzarían la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio.

Finalmente, el 16 de noviembre visitaría la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. El recorrido incluiría La Marina, Guardia Civil y Dos de Mayo, además de la plaza Garibaldi. Luego, la delegación tomaría la Costa Verde rumbo a la Base Aérea Las Palmas. Durante este trayecto, el pontífice podría apreciar una escultura de 10 metros de altura en su honor.

¿QUÉ MEDIDAS SE APLICARÁN PARA ORDENAR EL TRÁNSITO?

Las autoridades preparan disposiciones para facilitar el desplazamiento de la delegación y evitar congestiones en las zonas involucradas. Entre las principales medidas figuran:

Restricciones vehiculares: se limitará la circulación de camiones y otras unidades en Faucett y Argentina durante el 11 de noviembre.

se limitará la circulación de camiones y otras unidades en Faucett y Argentina durante el 11 de noviembre. Instalación de vallas: la Municipalidad del Callao colocará más de 1.600 estructuras a ambos lados de la avenida Faucett.

la Municipalidad del Callao colocará más de 1.600 estructuras a ambos lados de la avenida Faucett. Modificaciones viales: se contemplan cierres y alternativas de circulación en sectores relacionados con las actividades papales.

La expectativa es recibir a más de 200.000 personas desde el terminal aéreo hasta la avenida La Marina.

¿DÓNDE SE HOSPEDARÁ EL PAPA LEÓN XIV?

Durante su estadía, el pontífice se alojaría en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la sexta cuadra de la avenida Salaverry, en Jesús María. En este lugar ya se instalan andamios para las actividades programadas, según informa La República.

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